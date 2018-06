Le manifestazioni per Sacko Soumayla

Milano : in prefettura manifestazioni interesse per 97 immobili confiscati (2) : (AdnKronos) - Nella maggior parte dei casi, le manifestazioni di interesse sono state presentate da Comuni, che li utilizzeranno per scopi sociali e istituzionali. Anche la direzione regionale Lombardia dell’agenzia del Demanio ha manifestato l’interesse per alcuni beni. Per ottenere l’assegnazione

Milano : in prefettura manifestazioni interesse per 97 immobili confiscati : Milano, 29 mag. (AdnKronos) - Si è svolta questa mattina, nella sede della prefettura di Milano, la conferenza di servizi dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Coordinata dal direttore dell’agenzia, Ennio Mario Sodano, è stata la terza tapp

Milano : in prefettura manifestazioni interesse per 97 immobili confiscati : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – Si è svolta questa mattina, nella sede della prefettura di Milano, la conferenza di servizi dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Coordinata dal direttore dell’agenzia, Ennio Mario Sodano, è stata la terza tappa nelle regioni del centro nord d’Italia, dopo Bologna e Firenze. Durante la mattinata, gli enti pubblici partecipanti ...

Milano : Palmeri (Epi) - città sotto scacco per manifestazioni inciviltà : Milano, 5 mag. (AdnKronos) – “La Milano civile è stata messa ancora una volta in scacco da manifestazioni di inciviltà, con le forze dell’ordine costrette a operare per contenere i pericoli antidemocratici dei pur pochi partecipanti, a detrimento dei servizi sul territorio a tutela dei cittadini a partire di più deboli”. Lo ha detto Manfredi Palmeri, consigliere liberale e capogruppo di Energie per l’Italia in ...

manifestazioni in tutta Italia per l’1 maggio : i rider scendono in piazza : Sciopero dei ciclofattorini: i rider scendono in piazza a Torino, Milano e Bologna. A Prato manifestazione generale dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, con lo slogan "Sicurezza: il cuore del lavoro".Continua a leggere

Todi - il sindaco non cambia idea : "Nessun patrocinio a manifestazioni dei partigiani per 25 aprile" : Antonino Ruggiano, di Forza Italia, nei giorni scorsi aveva annunciato che il Comune non avrebbe partecipato a celebrazioni dell'Anpi, in quanto "associazione di parte". Gli esponenti di Anpi della sezione di Todi si dicono "preoccupati e inquietati nell'apprendere che l'Amministrazione Comunale, perfino il 25 aprile, Festa di Liberazione dal nazifascismo, non vuole schierarsi dalla parte dell'antifascismo

Nicaragua - 20 morti per manifestazioni contro riforma pensioni. Cronista ucciso in diretta Facebook : Il video che stava girando Miguel Angel Gahona, riprendendo i danni ad una banca nella cittadina costiera di Bluefields, quando è stato colpito a morte in diretta su Facebook Live. Il video è stato concesso da Canal 6. È salito così a oltre 20 morti in Nicaragua il bilancio delle violente manifestazioni contro la riforma delle pensioni proposta dal presidente Daniel Ortega. Lo riferisce la ong Centro Nicaraguese de los Derechos Humanos ...

«Troppi costi per la sicurezza» : a rischio le manifestazioni estive delle pro loco : Nella località dei lidi nord sono previsti mercatini e spettacoli, con un evento pirotecnico organizzato insieme ai colleghi di Porto Corsini. Ci sono poi una serie di altre prescrizioni di cui ...

Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” per la reazione dell’esercito israeliano alle manifestazioni dei palestinesi a Gaza : Natalie Portman rifiuta il “Nobel ebraico” a causa degli scontri tra palestinesi ed esercito israeliano nei territori di Gaza. L’attrice e produttrice israelo-americana, nata a Gerusalemme e naturalizzata cittadina statunitense, non ritirerà a giugno il Premio Genesis perché, come ha spiegato un rappresentante della donna al comitato del premio, i “recenti avvenimenti in Israele sono stati estremamente dolorosi per ...