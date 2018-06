Lavoro | Ambiente | Casta | le parole del programma di Conte una per una

Giovannetti e Baccelli - Pd - su Kme : 'Importante il voto in Consiglio regionale - l'impegno per il Lavoro e l'ambiente prosegue' : ... in merito all'ipotesi di eventuali accordi riguardanti lo stabilimento produttivo della KME e il Distretto cartario di Lucca nonché in merito a tutte le iniziative e progetti in tema di economia ...