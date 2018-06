ilgiornale

: L'assist di Farinetti per il governo Conte: 'Adesso tifo per lui' .....?????? - 51fini : L'assist di Farinetti per il governo Conte: 'Adesso tifo per lui' .....?????? -

(Di martedì 5 giugno 2018) Oscartifa per il. Ad annunciarlo è stato lo stesso imprenditore piemontese, patron di Eataly e da sempre considerato vicinissimo a Matteo Renzi.Il re del cibo di qualità, però, ha da tempo dimostrato di guardare con favore al MoVimento Cinque Stelle e nelle difficili settimane successive alle elezioni, in cui non si riusciva a formare un, aveva auspicato la nascita di un esecutivo di coalizione fra Partito Democratico e grillini.Oggi però, parlando a margine di un evento nella sede milanese di Eataly,non disdegna di sostenere la coalizione lega-stellata. "questo, perchè c'è e deve rilanciare il sud e creare lavoro", spiega l'imprenditore. Dopo essere passato dal 40% al 18% (dei voti, ndr ), "il centrosinistra deve capire dove ha sbagliato"."Io non sono mai stato unso di un partito, non ho mai avuto tessere di partiti, ma sono ...