Lasciano il figlio di 6 anni a casa e escono all' alba per tentare il colpo in farmacia

Crotone - vanno alle giostre e Lasciano il figlio di 4 anni da solo in auto : denunciati : A Crotone sono finiti nei guai due genitori che hanno lasciato da solo il figlio di 4 anni in auto mentre dormiva. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, preoccupati dal fatto che il piccolo non rispondesse malgrado i pugni inferti contro la vettura. denunciati la mamma e il papà per abbandono di minore.Continua a leggere

Lasciano figlio dalla baby sitter : lo ritrovano morto in bagno/ Bimbo di 7 anni strangolato dalla bambinaia : Una donna amica di famiglia a cui avevano lasciato il figlio ogni volta che si assentavano da ben cinque anni. Questa volta però hanno trovato il bambino morto strangolato(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:23:00 GMT)

Lasciano figlio di 6 anni in auto per ubriacarsi - piccolo in lacrime aiutato dai passanti : Il piccolo si è risvegliato da solo in piena notte in auto, è sceso ed è scoppiato in lacrime. Soccorso dai passanti che hanno avvertito la polizia.Continua a leggere

Lasciano il figlio in auto per andare a ubriacarsi - genitori denunciati : Firenze, 30 aprile 2018 - Un uomo e una donna di 35 anni, peruviani , sono stati denunciati la notte scorsa dalla polizia per abbandono di minore , dopo che il loro figlio di 6 anni è stato trovato da ...