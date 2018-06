Lancia Delta - Da Automobili Amos arriva la Futurista

quattroruote

(Di martedì 5 giugno 2018) L'ha un solo, semplice obiettivo: ricordare agli appassionati cosa li ha fatti innamorare delle. Nessun compromesso, niente soluzioni tecniche dettate dalla necessità di standardizzare la propria gamma: solo il meglio per riportare alla ribalta un modello iconico come laIntegrale, aggiornato con un'operazione di restomod degna, se non addirittura superiore, a quelle effettuate oltreoceano da marchi come la Singer. Così è nata laby, un progetto che ha evoluto le linee del Deltone modificandone la tecnica per innalzarne ulteriormente le prestazioni. Niente numeri. Il fondatore dell', Eugenio, pilota e collezionista d'auto italiano, ha puntato sul Made in Italy per creare il suo nuovo gioiello che sarà realizzato in 20 esemplari per i futuri clienti più uno che entrerà nel suo garage. Il ...