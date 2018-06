L' ambiziosa mod New California per Fallout | New Vegas ha una data d' uscita

eurogamer

(Di martedì 5 giugno 2018) New, anche conosciuta con il nome di Project Brazil, è una mod frutto di cinque anni di lavoro che converte completamente: Newper raccontare una storia inedita prequel delle vicende del titolo di Obsidian.Gli sviluppatori hanno recentemente pubblicato un nuovo trailer per la mod che oltre a mostrarne le potenzialità ne rende inoltre ufficiale lad', fissata per il 23 ottobre.Come riporta Eurogamer.net Newsarà disponibile su PC naturalmente in forma gratuita, si ambienta nella Los Angeles del 2260 e conterrà la bellezza di 16 mila linee di dialogo, numero che testimonia l'incredibile lavoro compiuto dal team. Potete avere un assaggio di: Newnel Narrative Trailer diffuso dagli sviluppatori, pubblicato solo qualche giorno dopo l'annuncio di un altro, nuovo capitolo della serie,76. Che ne pensate della mod?Read ...