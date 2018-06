L’abbraccio al pubblico di Ermal Meta e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente

optimaitalia

(Di martedì 5 giugno 2018) L'inno alla pace dicon Non miall'Arena di Verona per i Wind Music Awards 2018. Dopo il gran concerto evento dial Forum di Assago e l'Eurovision Song Contest a Lisbona, i due cantautori sono tornati insieme sul palco per interpretare dal vivo il brano vincitore del Festival di Sanremo 2018.Sul palco dei Wind Music Awards,hanno ricevuto il premio per la certificazione di disco di platino per Non mi(oltre 50.000 copie vendute). Proprio nelle ultime ore, un aneddoto singolare legato alla canzone ha emozionato i fan di entrambi i cantautori: è stato reso noto, infatti, che i proventi dei diritti d'autore di Non misono stati ceduti ad Emergency, a favore di un progetto della ONG volto all'intervento nelle zone di guerra., invece, ha ricevuto ...