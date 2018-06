La voce del Cremlino

2 Giugno - Fico : 'Rispettare voce del popolo è cuore Repubblica' : "La Repubblica non è qualcosa di scontato, ma qualcosa che dobbiamo comprendere e conquistare ogni giorno". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico , in occasione della Festa del 2 Giugno . "...

Russia2018 - la voce d'Islanda : "Voi nostri maestri. Non vi deluderemo" : La voce d'Islanda , possente e vichinga, vuole di nuovo impazzire. Era diventata stridula tra le lacrime nel 2016, quando gridava agli inglesi spazzati via dalla marea blu: "Ora potete lasciare l'...

La voce della Politica Ad un bilancio 'farsa' non poteva aver seguito che un'approvazione 'farlocca' : Ad oggi, per dovere di cronaca, si è tenuta una sola riunione di Commissione dove è stato possibile ascoltare l'autocelebrazione di Pittella che è venuto a decantare le sue lodi di buon governatore ...

Diciamolo con una canzone : La voce del Silenzio : Volevo stare un po' da sola per pensare e tu lo sai ed ho sentito nel Silenzio una Voce dentro me e tornan vive troppe cose che credevo morte ormai e chi ho tanto amato dal mare del Silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi e quello che mi manca nel mare del Silenzio mi manca sai, molto di più. Ci sono cose in un Silenzio che non m'aspettavo mai, vorrei una Voce ed improvvisamente ti accorgi che il Silenzio ha il volto delle ...