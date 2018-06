meteoweb.eu

: La vita rinasce dal sughero: orgoglio ambientale ed eccellenza tecnica - Barcellonameteo : La vita rinasce dal sughero: orgoglio ambientale ed eccellenza tecnica - alone73x1 : La mia isola è qui e la vita che ho rinasce da qui, ma tu non farmi male non farmi soffrire, se mi vedi cadere aiut… - VesuvioLive : La storia torna in vita a Pompei -

(Di martedì 5 giugno 2018) Si apre una nuova stagione di decortica e, mai come quest’anno, un’attività così legata alle radici più profonde della cultura portoghese, affronta sfide destinate a cambiare il futuro dell’umanità. Sarà per il crescente riconoscimento del valore delin termini di sostenibilità, che lo porta ad essere richiesto da sempre più svariati settori, sarà per il suo derivare da un’attività secolare spesso tramandata di generazione in generazione, che richiede precisionee tutela della pianta, sarà per la crescente preoccupazione verso l’uso indiscriminato e ormai ingestibile della plastica, ilè il vero ed innegabile protagonista del futuro. La stessa coltivazione delle querce è sempre più strategica per il Paese di appartenenza, il Portogallo, funestato nel 2017 da poderosi incendi, diffusi anche per la presenza dell’albero non autoctono dell’eucalipto, e che ...