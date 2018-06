La tragedia di Ome | uccide la moglie a coltellate | poi si toglie la vita con i farmaci

Guatemala - erutta il Volcan de Fuego : almeno 62 le vittime - tragedia come Pompei : Sono 62 i morti nell’eruzione del Volcan de Fuego in Guatemala. Tredici corpi sono già stati identificati. Lo ha reso noto il capo dell’istituto di scienze forensi nazionale. L'articolo Guatemala, erutta il Volcan de Fuego: almeno 62 le vittime, tragedia come Pompei sembra essere il primo su Meteo Web.

Piazza San Carlo - un anno dopo. Come evitare una nuova tragedia : “Quello che è accaduto un anno fa ci ha cambiato la vita”. A dirlo ad Agi, riferendosi alla tragedia di Piazza San Carlo a Torino, è Mimmo D’Alessandro, il cofondatore di D'Alessandro & Galli. La società organizza alcuni dei concerti più importanti in Italia, Come le due date di Roger Waters il prossimo luglio a Lucca e al Circo Massimo di Roma e, nel recente passato, gli show di Vasco Rossi ...

tragedia Piazza San Carlo a Torino : non ci sarà la targa promessa per ricordare Erika Pioletti : Per il momento non arriverà una targa a ricordare il punto di Piazza San Carlo in cui il 3 giugno 2017 Erika Pioletti è rimasta ferita a morte. Secondo quanto fatto sapere dall’amministrazione comunale mancavano i tempi tecnici per cui domenica, nel giorno del primo anniversario della Tragedia, sarà deposta solo una corona di fiori.Continua a leggere

tragedia in A31 - Arianna - promessa del tennis morta bruciata nell'auto con il papà : Sulla Volkswagen Golf coinvolta nel tragico incidente avvenuto sull'autostrada A31 Valdastico sud, viaggiavano padre e figlia di Noventa Vicentina: Luciano Rossetto, 52 anni , aveva al suo fianco

tragedia sulle Alpi - come funziona il business della montagna : Dietro alle recenti tragedie sulle Alpi si nasconde un sottobosco composto da «Alpinisti della domenica» alla ricerca del brivido in alta quota, tour operator zelanti, guide abusive e uno scarso rispetto per le leggi della montagna ...

tragedia sulle Alpi - Messner : “Morti per il whiteout”. Cosa è il fenomeno che ha intrappolato gli escursionisti italiani : Una tormenta di neve e vento che può ridurre la visibilità da 200 a 0 metri in 30 secondi, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari. È il fenomeno del ‘whiteout‘, una condizione estrema in cui si è trovato, durante la traversata della haute route Chamonix-Zermatt, il gruppo di escursionisti italiani, cinque dei quali sono morti. “Se ti trovi in Antartide è grave però non hai dei crepacci, mentre in montagna ...

Napoli - tragedia sfiorata al Vomero : lastra di vetro si schianta sull'isola pedonale : tragedia sfiorata al Vomero per una lastra di vetro andata in frantumi schiantandosi sull'isola pedonale di via Luca Giordano. Il crollo è avvenuto intorno alle 14, mentre gran parte delle persone che ...

“Era evidente”. Fabrizio Frizzi - l’ultimo straziante video. Ecco come appariva Fabrizio poco prima della tragedia. In molti si erano accorti che qualcosa non andava : Fabrizio Frizzi non ha mollato. Non ha lasciato che il male si prendesse la sua vita, che la cambiasse e la ridisegnasse a suo piacimento. No, la paura, il dolore, la sofferenza e i medici che dicevano che: “No, forse è meglio che te ne stai a casa”. Ma la sua casa non era solo quella dove vedeva crescere la piccola Stella, ma quello studio con tante prese e telecamere che ogni sera lo portava dentro le case degli italiani. Che Fabrizio ...

Muore sul campo come Morosini - nuova tragedia nel calcio - video choc Video : Si è accasciato al suolo e non si è rialzato più. La tragedia di Bruno Boban [Video] ha ricordato quella che sconvolse il calcio italiano il 14 aprile 2012. come Piermario Morosini l’attaccante del Marsoni è deceduto sul rettangolo di gioco dove essere stato colpito al petto dal pallone. Il ventiseienne ha continuato a correre per alcuni istanti prima di perdere i sensi e non rialzarsi più. L’episodio si è verificato al quindicesimo minuto della ...