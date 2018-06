La stilista Kate Spade si è suicidata a New York

È morta Kate Spade - la stilista trovata senza vita nel suo appartamento a New York : NEW York, NY – APRIL 28: Designer Kate Spade attends AOL Build Series to discuss her latest project Frances Valentine at Build Studio on April 28, 2017 in New York City. (Photo by Andrew Toth/FilmMagic) È stata trovata morta nel suo appartamento di New York la stilista Kate Spade. Le autorità parlano di morte per apparente suicidio della 55enne. Il corpo è stato trovato nel suo appartamento di Park Avenue verso le 10 del mattino, ora di ...