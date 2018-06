La sfida in un Paese che attende le elezioni per liberarsi da o mecanismo del

Irlanda - sfida sull'aborto. Oggi il referendum che divide il Paese : All'origine del provvedimento c'era stato il caso, rimbalzato sui media di tutto il mondo, di una donna di origine indiana incinta, la dentista Savita Halappanavar, morta per setticemia dopo che le ...

Dalla megalopoli con il 17% del Pil parte la sfida per il futuro del Paese : L’ultima ricerca sulle potenzialità di un’alleanza tra Milano e Torino risale a otto anni fa, ed è tutto dire. Dimostra come opportunità e utopie si siano arenate al cospetto di particolarismi, tendenze all’autosufficienza e all’autoreferenzialità. Concorrenza più che di cooperazione. Ora il MiTo - la megalopoli del Nord Ovest - torna realtà: per n...