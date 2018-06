La rivoluzione di Miss America | Niente più bikini Valuteremo carattere

ilgiornale

(Di martedì 5 giugno 2018) La sua nomina, a inizio anno, rappresentava già una dichiarazione d'intenti. E ora la presidente dell'organizzazione, Gretchen Carlson, ha annunciato la sua: "Non siamo più una parata", ha tuonato. E così le concorrenti, a partire dalla prossima edizione che avrà luogo a settembre, non sfileranno in costume da bagno e saranno valutate per il loroe non per il loro fisico.Una mossa, la sua, che segue ancora una volta il terremoto #MeToo. Anche l'organizzazione statunitense, infatti, non è stata risparmiata dallo scandalo Weinstein.A gennaio, l'allora primo dirigente di, Sam Haskell, si è dimesso dopo che erano trapelate delle email sessiste in cui offendeva alcune ex concorrenti, tra cui proprio Carlson. "Abbiamo sentito molte ragazze dire, 'ci piacerebbe far parte del tuo programma ma non vogliamo distinguerci con tacchi alti e costumi da ...