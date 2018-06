La rimozione del premier non placa le proteste anti-austerity in Giordania Il Re

Comune C.bello : «Iniziati stamattina i lavori di rimozione della palificata Tim antiestetica e pericolante situata sul lungomare di Tre ... : Dopo un lungo iter avviato dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione, sono iniziati oggi i lavori di rimozione della palificata Telecom situata sul lungomare est e ovest della ...

Tutte le fasi della rimozione dell'ordigno bellico al Lingotto di Torino - FOTO e VIDEO - - Cronaca dal nord ovest : Da ieri sera, domenica 27 maggio, al Lingotto la vita è tornata normale. Gli oltre duemila residenti sfollati sono tornati a casa, la circolazione dei mezzi pubblici e della metro è di nuovo regolare. ...

Google Chrome : rimozione del lucchetto per i siti HTTPS : Vista la diffusione dei protocolli HTTPS come protocolli di sicurezza, Google ha deciso di eliminare il lucchetto verde dalla propria barra degli indirizzi. HTTP & HTTPS Il passaggio da HTTP ad HTTPS era necessario per fornire una maggiore sicurezza nella navigazione e nella raccolta dei dati. Nello scorso anno, Google, ha annunciato il forzato adeguamento ai protocolli SSL e HTTPS per molti siti. A supporto di quest’operazione, sarà presto ...

Usa-Cina : Zte salva in cambio della rimozione dei dazi sulla soia : New York, 14 mag. , askanews, Stati Uniti e Cina provano a trovare un accordo per evitare, almeno in parte uno scontro commerciale: Washington sarebbe pronta a perdonare ZTE per aver violato le ...

Crotone - M5s : “difendiamo il diritto alla salute e la buona sanità pubblica e chiediamo la rimozione del dg Sergio Arena” : Di seguito la nota del deputato del Movimento 5 stelle Francesco Sapia a proposito della sanità pubblica e sull’operato di

Roma. rimozione grandi dehors dell’ex Cafè Veneto : Il Municipio ha disposto e dato esecuzione alla Rimozione dei due grandi dehors dell’ex Cafè Veneto in via Veneto 118. Le

La funzione di rimozione delle ostruzioni in Google Foto probabilmente non arriverà presto : Durante Google I/O 2017 è stata mostrata una nuova funzione di rimozione delle ostruzioni nelle Foto da introdurre "molto presto". Che fine ha fatto? L'articolo La funzione di rimozione delle ostruzioni in Google Foto probabilmente non arriverà presto proviene da TuttoAndroid.

DERAGLIAMENTO TRENO : “MACCHINISTA CI HA SALVATO LA VITA”/ Cuneo - avviata procedura di rimozione del convoglio : TRENO Savona-Torino deraglia nel cuneese: due feriti. Ultime notizie: il convoglio ha urtato una gru. Tanta paura quest’oggi in Piemonte, in provincia di Cuneo, per un incidente ferroviario(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Svastica sulla porta del bagno della Camera - Fico ordina rimozione : Il numero uno del partito di estrema destra aveva affermato durante un comizio nei pressi del Pantheon, a Roma: 'Travolgeremo la politica' . Eccesso sovranista che forse ha danneggiato CasaPound. ...

La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto : La Corte d’appello di Firenze, con una sentenza depositata oggi, ha stabilito che i dispositivi “tutor”, che servono a identificare la violazione dei limiti di velocità misurando la velocità media di un veicolo in un tratto autostradale, dovranno essere rimossi. The post La Corte d’appello di Firenze ha ordinato la rimozione del sistema “tutor” dalle autostrade italiane a causa di un plagio del brevetto ...

Facebook comunica agli utenti se i loro dati sono finiti in mano a Cambridge Analytica e "facilita" la rimozione delle app indesiderate : Dopo il polverone alzato dal data-scandal, a partire da oggi Facebook inizierà a fornire maggiori informazioni agli utenti sull'uso dei loro dati e ad avvisare coloro i quali sono stati già toccati dalla condivisione impropria con Cambridge Analytica, la società di consulenza politica ormai al centro di un caso globale.A tutti gli utenti sarà possibile conoscere quali app usano i loro dati e quali informazioni ...