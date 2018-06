La riforma del regolamento di Dublino verso il fallimento

Migranti - 7 paesi dicono no alla riforma del patto di Dublino. Salvini : «Una vittoria per noi» : Il sistema d’asilo europeo che stabilisce l’assegnazione dei Migranti al Paese di primo arrivo, è al centro della riunione dei ministri dell’Interno e viste le posizioni inconciliabili, si attende un lungo braccio di ferro|

Immigrati - riforma del regolamento di Dublino : scontro in Europa. Salvini : vogliono fregarci : ... alla riunione informale Affari interni di Innsbruck, a settembre , durante la presidenza austriaca, , 'annuncerò qualcosa come un piccola rivoluzione copernicana ' sulla politica di asilo. Lo ha ...

Sul Fatto del 5 giugno : I 3 compromessi di Conte. Flat Tax - riforma pensioni - reddito cittadinanza : si parte per gradi : I numeri In autunno il solito sgravio alle imprese e la “Fornero” La prima manovra – Nel 2019 dovrebbe entrare in vigore il taglio per i redditi delle società, anche individuali, non il nuovo sistema a due aliquote per le famiglie: ci vuole più tempo di Marco Palombi Senza parole di Marco Travaglio Aleggere gli anatemi dei giornaloni, pare che il governo Conte sia in carica da anni e ne abbia combinate di cotte e di crude. Invece ha ...

Migranti - l’Italia trova alleati nei Paesi dell’Est : “Stop alla riforma del regolamento di Dublino” : Da un lato del tavolo ci saranno la Germania, la Francia e i governi del Nord Europa. Dall’altro l’Italia e i Paesi del Sud a fianco del quartetto di Visegrad. Un’inedita alleanza mossa da un obiettivo comune: fare a pezzi la proposta di riforma di Dublino preparata dalla presidenza di turno bulgara, documento oggi in discussione al Consiglio Affar...

Meno Irpef e sterilizzazione dell'Iva - la «riforma fiscale» sul tavolo di Tria : L'operazione è complicata, e i tempi sono stretti, ma da ieri il dossier flat tax è sul tavolo del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Ricevute le consegne dal suo predecessore, Pier Carlo Padoan, ...

riforma PENSIONI/ A chi convengono Quota 100 e Quota 41 del Governo Conte? : Il Governo Conte sembra intenzionato a modificare la Legge Fornero varando Quota 100 e Quota 41, coi criteri descritti da Alberto Brambilla. Il commento di GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:07:00 GMT)FORMAZIONE E LAVORO/ La rivoluzione dell'elearning in dieci mosse, di F. AmicucciLUIGI DI MAIO/ Lavoro, industria e welfare: i fronti aperti del superministro, di G. Sabella

riforma pensioni 2018 : Quota100 allo studio del governo Video : Il nuovo esecutivo è gia' a lavoro per attuare i i provvedimenti contenuti nei programmi elettorali della Lega e del Movimento 5 Stelle [Video]: per quel che riguarda la previdenza e il lavoro, si tratta di misure per ripristinare la flessibilita' in uscita e per agevolare le imprese dal pesante cuneo fiscale oltre ad altri interventi utili a combattere la poverta'. Il neo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio infatti ...

Migranti - all'orizzonte il nodo della riforma del Regolamento di Dublino : A fine giugno la prima scadenza del premier Conte per poter riscrivere una politica delle migrazione in cui l'Italia è stata lasciata sola, come ha dichiarato ieri Angela Merkel. La presidenza bulgara ...

riforma Fornero - l’economista della Lega Brambilla : “Quota 100 sì - ma con età minima per la pensione a 64 anni” : “L’idea è di mandare in pensione chi ha almeno 64 anni con 36 di contributi, oppure 41 anni e mezzo di contributi”. Alberto Brambilla, esperto di previdenza e già sottosegretario al Welfare nei governi Berlusconi tra il 2001 e il 2005, ha scritto la parte del contratto di governo Lega-M5s sul “superamento della legge Fornero”. In cui si parla dell’introduzione della “quota 100” come somma di età e ...

riforma pensioni - Di Maio conferma il supermaento della legge Fornero : Il superamento della legge Fornero è stato uno dei temi chiave della campagna elettorale e del successo dei partiti che attualmente guidano la compagine di Governo. Non sorprende quindi che con le prime dichiarazioni del neo Ministro Luigi Di Maio sia arrivata la conferma della prossima Riforma previdenziale, che dovrebbe avere un impatto elevato sulla rigidita' del sistema attraverso l'impiego delle quote. Ma tra i provvedimenti che vengono ...