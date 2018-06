huffingtonpost

: La punizione come riscatto - HuffPostItalia : La punizione come riscatto - simonini_carla : RT @annarelladippi: #addiogf15 #adiosgf15 questa è la giusta punizione per gli egocentrici come Varvara, il suo gf è piaciuto solo a lei, ??… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Molto opportunamente il discorso del nuovo premier Giuseppe Conte, nelle prime battute (pagina 4), scomoda Dostoyevsky e Pushkin, evocando una definizione del populismo"attitudine della classe dirigente ad ascoltare i bisogni della gente". Si tratta di un celebre discorso fatto nel 1880 per l'inaugurazione del monumento a Pushkin a Mosca in cui Fyodor Dostoyevsky, dice dello scrittore (per altro, un sanguemisto di pelle scura e capelli ricci) "prima o dopo di lui nessun scrittore russo si è mai unito, così intimamente e fraternamente, con il suo popolo".Opportunamente, dicevo, perché c'è molta Russia in questo discorso di 24 pagine con cui si inaugura la nuova legislatura.E non parlo della ovvia simpatia per la Russia attuale, nazione cui va l'unico vero, affettuoso, riconoscimento della nostra azione di politica estera. Sotto il capitolo Scenari ...