La prima opposizione al governo Lega-M5s nasce sulla rete

: Non è dovere di un arbitro fare opposizione. Si dimetta prima che l'#impeachment arrivi in aula e la gente scenda i… - Giorgiolaporta : Non è dovere di un arbitro fare opposizione. Si dimetta prima che l'#impeachment arrivi in aula e la gente scenda i… - Stefjazz2 : RT @IlariaRicciP: #PD all'opposizione, di punto in bianco il bene del cittadino viene prima. Per 5 anni è venuto prima l'interesse della fi… - gjscco : RT @andrearossiros1: la repubblica il corriere la 7 ecc prima contro l'opposizione ora contro il governo coerenti no ? #ottoemezzola7 -

(Di martedì 5 giugno 2018) Nel giorno dell'insediamento delConte la domanda sorge spontanea: dove è finita l'? Il Pd post-renziano sembra essersi assopito in un letargo senza soluzione di continuità mentre Forza Italia è stata fagocitata dal competitor interno Matteo Salvini.Nella fase attuale l'unicaai populisti sembra venire dalla: in questi giorni stanno girando indei veri e propri tormentoni, molto virali sui social, destinati a influenzare la sentiment dell'opinione pubblica digitale. Abbiamo raccolto alcuni dei temi che stanno avendo maggior riscontro e che potrebbero farre il seme di un'alpentaleghista.1. Durante il giuramento delgiallo-verde si è imposto su Twitter l'hashtag #m5s, risultando per molte ore l'argomento più discusso in Italia. I commenti iniziati su Twitter sono ...