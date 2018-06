La presa del Palazzo

VIDEO Marco Cecchinato leggendario : sconfitto Novak Djokovic - semifinale al Roland Garros. Gli highlights dell’impresa : Marco Cecchinato ha demolito Novak Djokovic e si è qualificato alle semifinali del Roland Garros! Impresa pazzesca del tennista palermitano che piomba tra i migliori 4 giocatori dello Slam parigino a suon di grandi colpi e di show inauditi. Di seguito il VIDEO con gli highlights della vittoria di Marco Cecchinato su Novak Djokovic. (foto Twitter Federtennis) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui ...

Un'altra impresa di Cecchinato : in semifinale del Roland Garros : Straordinaria impresa di Marco Cecchinato al Roland Garros. L'azzurro si è qualificato per la semifinale battendo Novak Djokovic in quattro set. Il 25enne di Palermo, numero 72 del ranking mondiale, grande rivelazione del torneo parigino, si è imposto sul serbo con il risultato di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6 in 3 ore e 30 minuti. L'azzurro con questo successo entra nella storia del tennis italiano. Erano 40 anni che un tennista italiano non raggiungeva ...

TutorWeb - una nuova realtà nel mondo dell'impresa Digital.4.0 - dal risvolto etico-sociale : L'Associazione Tutor Famiglia e Impresa nasce nel 2011 dalla volontà di un gruppo di professionisti con pregressa esperienza nel campo della consulenza nei settori fiscali, finanziari, assicurativi e ...

Viaggi : matrimonio all’estero e luna di miele a sorpresa. Le destinazioni per gli sposi in fuga - sulle orme delle celebrity [GALLERY] : 1/17 ...

Il “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” arriva a Catanzaro : Il “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa” arriva anche a Catanzaro grazie al Comitato per l’Imprenditoria Femminile della CCIAA C’è anche la città di Catanzaro tra le dieci tappe dell’undicesima edizione del “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, l’iniziativa organizzata da Unioncamere insieme ai Comitati per l’imprenditorialità femminile delle Camere di commercio. Il Giro partirà da Macerata, per toccare poi Salerno (7 ...

Barbara D'Urso e Malgioglio sono Meghan e la regina Elisabetta / Sorpresa alla finale del Grande Fratello 2018 : Barbara D'Urso e Malgioglio sono Meghan Markle e la regina Elisabetta nella finale del Grande Fratello 2018. Divertente Sorpresa all'apertura dell'ultima puntata(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 21:26:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018/ Finale - diretta e vincitore : sorpresa per Matteo e Alessia e il ritorno della Pezzopane : GRANDE FRATELLO 2018, Finale di lunedì 4 giugno: Alberto Mezzetti e Veronica Satti chi sarà eliminato? Il vincitore tra Simone Coccia, Matteo Gentili, Alessia Prete e Lucia Orlando.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Di Maio a sorpresa : presenta su Facebook tutti i dipendenti del ministero Video : Luigi Di Maio ha incontrato i dipendenti del ministero dello Sviluppo Economico in diretta Facebook, portando per la seconda volta in pochi giorni i suoi follower all'interno di uno dei luoghi in cui ...

Marco Cecchinato - la sorpresa più bella del tennis italiano : Per riprendere la sua scalata, dopo essere stato già numero 82 del mondo a ottobre 2015, avrà bisogno di due finali Challenger consecutive a maggio 2017, a Ostrava , persa contro Stefano Travaglia, e ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (domenica 3 giugno). Doppietta americana ai quarti con Keys e Stephens. Sorpresa Putintseva : Giornata di ottavi di finale nel tabellone femminile. Tre sfide completate ed una ancora da finire domani, cioè quella tra Caroline Wozniacki e Daria Kasatkina. La russa ha vinto un combattutissimo primo set (oltre un ore di gioco) al tie-break ed era anche avanti per 2-1 nel secondo. La vincente di questo match affronterà nei quarti di finale la affronterà Sloane Stephens. Dopo la battaglia di ieri con Camila Giorgi (vittoria per 8-6 al terzo), ...

VIDEO Cecchinato-Goffin - Roland Garros 2018 : gli highlights dell’impresa del tennista siciliano : Un qualcosa di storico è accaduto sulla terra rossa di Parigi. Gli ottavi di finale del Roland Garros 2018 hanno sorriso a Marco Cecchinato che, per la prima volta in carriera, ha centrato la qualificazione ai quarti di uno Slam, battendo un top10 del calibro di David Goff, che lo aveva superato qualche settimana fa negli Internazionali di Roma 2018. Una prestazione superba, quella del siciliano, che quest’oggi ha messo in mostra un tennis ...

Ginnastica aerobica - Michela Castoldi e Davide Donati nella leggenda : CAMPIONI DEL MONDO! Impresa storica - doppietta fantasmagorica : Semplicemente maestosi e definitivamente nella leggenda della Ginnastica aerobica. Michela Castoldi e Davide Donati si sono confermati CAMPIONI del Mondo, sul tetto del Pianeta c’è ancora la trionfale coppia azzurra che ha letteralmente dominato la competizione e ha trionfato a Guimaraes (Portogallo) a due anni di distanza dall’apoteosi di Incheon. Dopo il successo in terra sudcoreana, gli azzurri avevano faticato a ottenere ...

Sorpresa - nel monitor del traffico spunta l’ospite “bestiale” : il photobombing è tutto da ridere : Il video di un rilevatore di velocità è stato pubblicato sulla propria pagina Facebook dal Dipartimento dei trasporti del Queensland, in Australia. L’ospite inatteso è un pappagallo cacatua, che all’improvviso decide di appollaiarsi sulla camera. L’effetto è comico e il risultato virale: il filmato ha avuto migliaia di visualizzazioni in poche ore L'articolo Sorpresa, nel monitor del traffico spunta l’ospite ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone maschile (venerdì 1 giugno). Impresa Cecchinato - avanti Djokovic e Zverev : La pioggia ferma tutto al Roland Garros: completati soltanto sei incontri degli otto previsti, mentre gli ultimi due verranno terminati domani. Bilancio agrodolce per l’Italia: Impresa di Marco Cecchinato, che elimina l’iberico Pablo Carreno Busta, mentre Matteo Berrettini cede il passo all’austriaco Dominic Thiem. Negli altri incontri odierni il tedesco Alexander Zverev elimina in cinque set il bosniaco Damir Dzumhur, mentre ...