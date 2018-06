La pace fiscale per trovare le risorse per reddito di cittadinanza | Fornero

Salvini : «Flat tax? Prima pace fiscale». In Italia liti per 50 miliardi : La Prima operazione del governo Conte? Sarà la pace fiscale. Parola del leader della Lega, vicepremier e ministro dell’Interno del neo governo giallo-verde. La tabella di marcia dell’esecutivo giallo-verde parte dalla chiudura delle liti fra Italia ni e fisco...

Contratto di governo - si scrive 'pace fiscale' ma si legge condono : ...che giudicano caso per caso in modo inappellabile o sarà consentito il ricorso per via amministrativa o addirittura al giudice ordinario? Se questi candidati al premio Nobel per l'economia pensano di ...