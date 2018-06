La nuova offerta di Sky sul digitale terrestre

Kena Power è la nuova offerta di Kena Mobile con 1000 minuti - 50 SMS e 20 GB a 5 euro al mese : Iliad è per forza di cose l'operatore telefonico attualmente al centro dell'attenzione, ma la concorrenza non ha alcuna intenzione di stare a guardare: l'operatore virtuale Kena Mobile ha deciso di lanciare una nuova ed interessante offerta denominata Kena Power, che comprende 1000 minuti, 50 SMS e 20 GB al prezzo di 5 euro al mese. L'articolo Kena Power è la nuova offerta di Kena Mobile con 1000 minuti, 50 SMS e 20 GB a 5 euro al mese proviene ...

Iliad Italia/ Tutto quello che c’è da sapere - aspetti positivi e negativi : la nuova offerta in dettaglio : Iliad Italia, punti critici e aspetti positivi: costi, copertura, sim, traffico dati… Scopriamo insieme a due giorni dal lancio nel Bel Paese, quali sono gli elementi a favore o meno(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 22:26:00 GMT)

Iliad - tutto quello che devi sapere sulla nuova offerta telefonica low cost : Iliad è un operatore telefonico francese. Alle sue spalle c’è il 50enne imprenditore Xavier Niel, responsabile – col brand Free Mobile – di aver rivoluzionato il mercato telefonico mobile e poi fisso d’oltralpe. L’ingresso su quello italiano col brand aziendale (Free è registrato da Vodafone e dunque non era utilizzabile) è stato reso possibile dalla recente fusione di Wind con Tre: frequenze e infrastrutture si sono così liberate o sono state ...

Iliad - la nuova compagnia low cost di telefonia presenta la sua offerta : cosa vi dà per 5 - 99 euro al mese : Se ne parla da almeno un anno. E il momento è arrivato: Iliad , il nuovo operatore telefonico sbarcato dalla Francia dopo che la fusione tra Wind e Tre ha lasciato spazio per un quarto soggetto, ha ...

Si chiama Dribbling Mondiale la nuova offerta di Rabona Mobile a meno di 5 euro al mese : Rabona Mobile presenta la sua nuova offerta chiamata Dribbling Mondiale, con un prezzo appena inferiore ai 5 euro al mese e buone soglie. L'articolo Si chiama Dribbling Mondiale la nuova offerta di Rabona Mobile a meno di 5 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Sky lancia dal 5 Giugno la sua nuova offerta sul digitale terrestre : Sky arriva sul digitale terrestre dal prossimo 5 Giugno con una nuova offerta televisiva che mette insieme i canali Premium Cinema e Serie TV con una selezione dei migliori canali Sky. Oltre ai canali già presenti in formato "vetrina" attivati in queste settimane ovvero Sky Uno e Sky Sport che già offrono il meglio della programmazione di intrattenimento e sportiva targata Sky, approdano sulle frequenze terrestri alcuni dei canali ...

Tinsil "One" presenta la nuova collezione cerimonia 2018 - con un'offerta capace di soddisfare tutti i gusti - tutte le taglie e tutte le età : Tinsil "One" è un ormai storico negozio di abbigliamento fondato nel 1979 in via dei Mille ad Albenga dall'imprenditore Silvestro Omento e oggi portato avanti sempre con la stessa passione e voglia di ...

Passa a Tim : nuova offerta con 30 Gb - gli altri rispondono : Continua la lotta serrata tra gli operatori telefonici per accaparrarsi il più alto numero possibile di clienti, una battaglia senza esclusioni di colpi dove non mancano le offerte finalizzate a "rubare" clienti attraverso dei target ben precisi. A beneficiarne è l'utente finale, soprattutto se si tratta di una persona che segue un mercato che offre la possibilità di risparmiare in maniera considerevole. Sì, perché soprattutto nel mondo delle ...

Sempre più negozi per la rivoluzione Iliad Italia : nuova offerta di lavoro - come candidarsi : La rivoluzione Iliad Italia, come oramai sottinteso, passerà pure per un numero notevole di negozi fiisici sparsi per l'Italia e proprio in questo weekend riusciamo a fornirvi notizia certa di un ulteriore store in prossima apertura per il nuovo quarto operatore. come apprendiamo direttamente dal sito del vettore e in particolare dalla sezione dedicata alle offerte di lavoro, ecco che la rivoluzione Iliad passrà pure per il prossimo negozio ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Sky : «Fatta chiarezza - pronti a valutare nuova offerta» : Il tribunale ha fatto chiarezza a beneficio di tutti gli operatori. pronti a valutare un’offerta per i Diritti tv. La decisione del Tribunale di Milano ha confermato che era necessaria una verifica dell’aderenza del bando di Mediapro alle leggi italiane, facendo chiarezza a beneficio di tutti i partecipanti e creando i presupposti per la definizione della procedura di assegnazione dei Diritti 2018-21 della Serie A. Sky ...

Vodafone Special Minuti 10 Giga è una nuova offerta winback per tentare gli ex-clienti : Vodafone Special Minuti 10 Giga è una nuova offerta winback con cui Vodafone sta provando a riconquistare la fiducia di alcuni ex-clienti tramite contatto da parte del reparto commerciale. L'articolo Vodafone Special Minuti 10 Giga è una nuova offerta winback per tentare gli ex-clienti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone One Junior è una nuova offerta che costa 5 euro dedicata ai più giovani : Vodafone lancia una nuova offerta telefonica dedicata ai più piccoli. Si chiama Vodafone One Junior e, al costo di 5 euro mensili, comprende 5 GB di traffico internet in 4G, 100 minuti, 50 SMS e minuti illimitati verso due numeri Vodafone preferiti. A questi si aggiungono poi altri servizi dedicati alla salvaguardia dei minori come Rete Sicura e il blocco dei servizi aggiuntivi. L'articolo Vodafone One Junior è una nuova offerta che costa 5 ...

nuova offerta Helsana - Mister dati non è d'accordo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Shire pronta a trattare su nuova offerta di Takeda da 46mld di sterline : Dopo la serie di proposte fatte e rispedite al mittente, ora si discute sull'ultima, alzata a 46 miliardi di sterline. Il gruppo giapponese punta a competere con Pfizer e AbbVie e a rafforzarsi sui farmaci per le malattie rare...