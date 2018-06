huffingtonpost

: Perderemo libertà, autonomia e lavoro? L’umano diverrà subalterno al postumano e alla macchina? Alcuni quesiti nati… - beppe_grillo : Perderemo libertà, autonomia e lavoro? L’umano diverrà subalterno al postumano e alla macchina? Alcuni quesiti nati… - IacobellisT : RT @MPenikas: HuffPost: La libertà e l’autonomia dei media nella sfida democratica - ADTacitus : RT @MPenikas: HuffPost: La libertà e l’autonomia dei media nella sfida democratica -

(Di martedì 5 giugno 2018) Le ultime pagine di queste settimane, che hanno contrassegnato l'avvio del primo governo di "rottura" con quelle che un tempo si definivano le "Forze costituzionali" (in quanto storicamente seppure con nomi diversi avevano partecipato all'elaborazione della nostra Costituzione), sono state pagine contrassegnate da un rancore politico etico senza precedenti.La rottura dell'Arco Costituzionale, avvenuta dopo più di 25 anni dalla prima crepa istituzionale, quella provocata dalle inchieste di Tangentopoli, si è consumata a opera di due giovani formazioni politiche, guidate da altrettanti giovani leader: la Lega di Salvini, ormai non più padana né ancorata al Nord separatista ma con radici in tutta la penisola; e i 5Stelle del duo Grillo-Di Maio, la vera organizzazione moderna del "non-partito", il movimento popolare che si confronta e decide sul web.La ...