La lettera di Cirinnà al ministro Fontana | Dimostri di essere migliore di come

(Di martedì 5 giugno 2018) "Le famiglie arcobaleno non esistono". Il leghista Lorenzoesordisce così nel suo primo giorno dadella Famiglia e della Disabilità, colpendo duramente il mondo comunità omosessuale e le famiglie omogenitoriali. Dopo il mare di proteste sollevate dall'affermazione, lo stessoin un'intervista rilasciata a Il Tempo ha affermato: "Sono cristiano. Oggi è eroico battersi per la normalità". A rispondere alle dichiarazioni del neoè la senatrice del Pd Monica Cirinnà, prima firmataria della legge sulle unioni civili, che su Vanity Fair scrive unadiretta proprio a.", le sue parole mi fanno un effetto terribile. Di sconcerto, di rabbia. Lei non è unqualsiasi, è un uomo colto, che ha due lauree, è stato al Parlamento europeo. Non ha usato a caso la ...