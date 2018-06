La Lega sta per diventare il primo partito

"Famiglia è ogni tipo di amore" GF - la D'Urso contro Fontana. Video La riposta di Berlusconi alla Lega : ll Grande Fratello 2018 chiude con la vittoria del "Tarzan" di Viterbo Alberto Mezzetti. Ma il trionfo del "biondo capellone" è stato in parte oscurato da un episodio destinato a fare grande scalpore. Dopo il bacio di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, alla fidanzata e compagna di vita Valentina, Barbara D'Urso ha preso la parola Segui su affaritaliani.it

Governo M5S-Lega - ecco che cosa dirà Conte per conquistare la fiducia : Oggi è il giorno di Giuseppe Conte. La prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano» ed è atteso al varco tanto dalla sua maggioranza...

Diritti tv : la Lega riceve la proposta di Mediapro : “In relazione al comunicato diffuso da Mediapro, la Lega Serie A comunica di avere ricevuto questa sera delle ulteriori proposte, da parte della stessa società spagnola, che verranno sottoposte domani all’attenzione dell’assemblea. Da una prima analisi, le proposte presentate non sono redatte secondo i format previsti dal bando”. Con questa nota la Lega Serie A commenta l’annuncio della società spagnola a proposito ...

Lega A - ricevuta proposta di Mediapro : ANSA, - MILANO, 4 GIU - "In relazione al comunicato diffuso da Mediapro, la Lega Serie A comunica di avere ricevuto questa sera delle ulteriori proposte, da parte della stessa società spagnola, che ...

Terremoto nei cinquestelle a Napoli - la consigliera comunale Menna si dimette per protesta contro il patto con la Lega : «Ho ricevuto degli incarichi universitari tali da rendere impossibile lo svolgimento di Consigliere comunale con la dedizione e il rigore con cui ho lavoro questi due anni. Questo il motivo...

Governo : Lega in pole per Tlc - spunta Morelli - resta nodo deLega servizi (2) : (AdnKronos) – Secondo gli ultimi rumors, dunque, la partita delle tlc, considerata un tema sensibile e molto caro anche a Silvio Berlusconi (che oggi avrebbe incontrato a Milano Salvini), potrebbe finire in quota Lega, che strapperebbe la deLega al Mise, dove siede il vicepremier Di Maio. Altro nome in ballo per la Lega, ma riguardo il risiko delle commissioni parlamentari, sarebbe quello di Nicola Molteni: se non dovesse subentrare a ...

Governo : Lega in pole per Tlc - spunta Morelli - resta nodo deLega servizi : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Mentre il Governo si prepara per il primo voto di fiducia, atteso per domani sera alle 19.30, in Senato proseguono le trattative per completare l’esecutivo, con le nomine di viceministri e sottosegretari. Lo schema adottato, dopo gli ‘aggiustamenti’ fatti in extremis per i 18 nomi dei ministri gialloverdi, con cambi di casella Legati allo spostamento dell’economista Paolo Savona alle ...

Giulia Bongiorno aggredita a Roma da molestatore/ Ultime notizie : solidarietà alla ministra solo dalla Lega : Giulia Bongiorno aggredita a Roma mentre si trovava in strada senza scorta: aveva cercato di difendere una donna da un malintenzionato che aveva finito per minacciarla. In queste ore si parla di Giulia Bongiorno più per l'aggressione subita che per la sua nomina al ministero della Pubblica Amministrazione. In realtà, l'avvocato avrebbe reagito prontamente davanti all'uomo che stava molestando una donna, allertando subito le forze ...

Flat tax - nessun rinvio per le famiglie : il leghista Siri smentisce il colLega Bagnai : Scontro nella Lega sui tempi di varo della tassa unica: c’è un po’ di confusione tra i due economisti della Lega, i quali, sull’introduzione della nuova misura a partire dal 2019, si contraddicono

Riforma Fornero - l’economista della Lega Brambilla : “Quota 100 sì - ma con età minima per la pensione a 64 anni” : “L’idea è di mandare in pensione chi ha almeno 64 anni con 36 di contributi, oppure 41 anni e mezzo di contributi”. Alberto Brambilla, esperto di previdenza e già sottosegretario al Welfare nei governi Berlusconi tra il 2001 e il 2005, ha scritto la parte del contratto di governo Lega-M5s sul “superamento della legge Fornero”. In cui si parla dell’introduzione della “quota 100” come somma di età e ...

Star Wars - confermata una teoria che colLega Solo e L’impero colpisce ancora : ATTENZIONE: spoiler sulla trama di Solo: A Star Wars Story Chi ha visto l’ultimo titolo nella sempre crescente saga di Guerre Stellari, ovvero lo spin-off Solo: A Star Wars Story, sarà sicuramente rimasto colpito da un nuovo personaggio introdotto nel film di Ron Howard. Si tratta del droide L3-37, la robot che è intima collaboratrice di Lando Calrissian, nella versione originale doppiata da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve). ...

Il Papa a Ostia : “Basta omertà e prepotenze - bisogna aprire la strada alla Legalità” : Il Papa a Ostia: “Basta omertà e prepotenze, bisogna aprire la strada alla legalità” Il Papa a Ostia: “Basta omertà e prepotenze, bisogna aprire la strada alla legalità” Continua a leggere L'articolo Il Papa a Ostia: “Basta omertà e prepotenze, bisogna aprire la strada alla legalità” proviene da NewsGo.