La Lega boccia Mediapro per i diritti di Serie A

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro ci prova ma Lega boccia garanzia : MediaPro non molla la presa sulla Serie A, ma le garanzie patrimoniali presentate dagli spagnoli in extremis non convincono per nulla la Lega. Così domani si annuncia piuttosto vivace l'assemblea dei club. A una settimana dalla delibera all'unanimità per la risoluzione del contratto con il gruppo guidato da Jaume Roures (che aveva tempo fino a oggi per presentare la fideiussione da 1,2 miliardi di euro e restare in gioco), i club ...

Governo : Boccia (Pd) - per Sud Lezzi chieda deLega Cipe : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Il neo minsitro per il Sud, Barbara Lezzi, era tra i duri e puri del M5S, quelli che in questi anni hanno protestato e basta. Ora passa dall’altra parte dei banchi, le auguro buon lavoro e un approccio costruttivo. Posso assicurare che garantiremo più lealtà di quella che non abbiamo ricevuto. Mi permetto di darle un consiglio: se vuole che il Sud sia centrale nelle politiche di Governo – e non ...

Mattarella boccia Savona - è scontro con M5S e Lega. Conte rimette l’incarico - convocato Cottarelli : Giornata politica convulsa e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il capo dello Stato. No di Berlusconi: «Da irresponsabili». «No ...

Assemblea annuale di Confindustria - Boccia contro il contratto M5S-Lega : 'Non chiare le risorse' : "Non ci può essere una politica forte senza economia forte" anzi "se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa". Per Boccia, l'Italia "...

Diritti tv - Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro/ Lunedì nuova assemblea : cosa succede ora : Diritti tv, Lega Serie A boccia risoluzione contratto con Mediapro: Lunedì nuova assemblea. cosa succede ora: dalla trattativa privata con Sky al rischio tribunale con gli spagnoli(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:35:00 GMT)

Fitch boccia il contratto Lega-5S : Il contratto di coalizione fra i "due partiti più populisti ed euroscettici italiani aumenta i rischi per il profilo di credito sovrano" dell'Italia , "in particolare attraverso un allentamento ...

Governo - Camusso boccia accordo Lega-M5s : ‘Disuguaglianze restano immutate. La flat tax è sbagliata e inadeguata’ : “La flat tax è tra le misure più sbagliate ed inadeguate di tutte. Veniamo da una lunga stagione durante la quale le disuguaglianze sono aumentate e la flat tax sembra annunciare che non ci sarà redistribuzione. Chi si è impoverito continuerà ad essere povero. La legge Fornero va cambiata, ma le cose che ho letto nell’accordo di Governo non mi pare ridisegnino un nuovo sistema previdenziale equo. In particolare, per i giovani, il ...

«I nuovi barbari sono arrivati a Roma» : il Financial Times boccia il governo Lega-5 Stelle : Nell'editoriale apparso sul Financial Times viene espressa preoccupazione per le proposte dei due partiti vincitori in tema di economia e lavoro. Pericoloso il reddito di cittadinanza proposto dai ...

[Il retroscena] Sapelli - premier per una notte del governo Lega - Cinque Stelle. "Bocciato da Mattarella perché antieuropeista" : Sapelli nell'operazione-governo aveva dunque già coinvolto altre personalità, e tra questi l'ex ministro dell'Economia del penultimo governo di Silvio Berlusconi, non un novellino qualsiasi delle ...

F1 - la FIA dichiara ilLegali gli specchietti della Ferrari. Bocciato l’aggiornamento della Rossa - ma da Montecarlo : Brutta notizia per la Ferrari alla vigilia delle qualifiche del GP di Spagna 2018, quinta tappa del Mondiale F1. La FIA, infatti, come riporta Sky Sport, avrebbe dichiarato illegali i nuovi specchietti retrovisori che sono stati montati sul dispositivo Halo e non più sulla scocca della monoposto. I piani alti hanno evidenziato che non sono regolamentari le appendici aerodinamiche posizionate sopra lo specchietto. Il team di Maranello aveva ...

Premier - "Giorgetti ipotesi n° 1" E così al M5S Economia e Interno La Lega boccia l'opzione del tecnico : "L'ipotesi Giorgetti Premier non è affatto decaduta. E' sempre in campo. Anzi, è quella al momento principale". Così una fonte leghista ai massimi livelli ad Affaritaliani.it dopo il faccia a faccia tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che è servito per far partire i tavoli... Segui su affaritaliani.it

Travaglio boccia il governo M5s-Lega : "Una pagliacciata mai vista neppure in Italia" : "Il governo 5Stelle-Lega, salvo chiarimenti dell'ultima ora, rischia di essere ancor più oscuro...