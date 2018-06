La funzione per «disintossicarci» dallo smartphone e le altre novità in arrivo su iPhone

Stop ai tutor sulle autostrade - ma entra in funzione un sistema sperimentale : Stop ai tutor sulle autostrade. Il sistema di controllo della velocità sulle autostrade è stato 'spento' per effetto della pronuncia della Corte d'appello di Roma che ha rigettato l'istanza di ...

Cos’è e come funzione Google Lens? Smartphone compatibili e tutti i passaggi per attivarlo : Da un paio di giorni Google Lens è sbarcato in Italia. Di che cosa si tratta? come funziona e per quali dispositivi è compatibile? Ancora, ci sono determinati passaggi da compiere per facilitare l'attivazione della nuova funzione sui device ancora non raggiunti? Tutte le informazioni del caso sono servite per i nostri lettori in questo articolo. Google Lens è una funzione che attraverso l'assistente vocale Google Assistant consente di ...

'Geniale'. Lady Diana usava sempre pochette. Sai perché? 'funzione segreta'... : Il royal wedding di Harry e Meghan Markle, ora duca e duchessa del Sussex oltre che marito e moglie, ha dominato e domina ancora la cronaca. Seppure a distanza di giorni da quello che è stato definito , e giustamente, visto il clamore suscitato, 'l'evento dell'anno', continuano a uscire retroscena. Alcuni inimmaginabili, come i ...

Instagram - ora c’è la funzione per silenziare i contatti : (Foto: Instagram) Da sempre Instagram, pur con la fiumana di piccole e grandi novità delle quali si è dotato nel corso degli anni, è rimasto indietro rispetto ai social network colleghi e rivali su un particolare aspetto: non è mai stato dotato della possibilità di censurare le foto di un determinato contatto senza necessariamente dovergli togliere del tutto l’amicizia (pardon, il follow). Ebbene, sembra che le cose siano destinate a ...

Nuova funzione attesissima per Whatsapp : le beta del 21 maggio anticipano l’aggiornamento : Ci sono importanti novità che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione oggi 21 maggio per quanto riguarda Whatsapp e gli sviluppi futuri della famosissima app di messaggistica. Da tempo si sa che il team nel corso del 2018 metterà a disposizione del pubblico un aggiornamento riguardante la funzione delle videochiamate all'interno del gruppi, ma ora possiamo avere qualche certezza in più sul campo. Insomma, occorre andare oltre le solite ...

Mopria Scan permette di eseguire scansioni da scanner e multifunzione utilizzando lo smartphone : Mopria Scan è un'applicazione che permette di eseguire le Scansioni utilizzando il dispositivo Android da uno o più Scanner o periferiche multifunzione connesse alla stessa rete Wi-Fi per avviare la Scansione, regolare le impostazioni, organizzare e rinominare le Scansioni e condividerle con altre persone e applicazioni. L'articolo Mopria Scan permette di eseguire Scansioni da Scanner e multifunzione utilizzando lo smartphone proviene da ...

WhatsApp : in arrivo una nuova funzione - le cose da sapere : WhatsApp esiste da nove anni: era il 2009 e gli ex dipendenti di Yahoo che l'avevano fondata non pensavano certo potesse arrivare a questo successo planetario. La realtà dei fatti, invece, racconta che ci si trova di fronte ad un qualcosa che ha rivoluzionato il modo di comunicare. Al giorno d'oggi continua ad essere il sistema di messaggistica più diffuso, nonostante una concorrenza folta ed assolutamente valida. Nessuno dei rivali più quotati ...

Sempre più vicino iOS 12 : nuova funzione in arrivo per lo sblocco degli iPhone : Non manca molto alla presentazione ufficiale del nuovo sistema operativo iOS 12, considerando il fatto che l'appuntamento dovrebbe essere in programma entro il mese di giugno (con rilascio avviato con ogni probabilità a settembre, contestualmente al lancio sul mercato del nuovo iPhone 2018), eppure in questi giorni si susseguono gia le indiscrezioni relative al tanto atteso aggiornamento. Quali saranno le specifiche del nuovo OS di Apple? Oggi 8 ...

Twitter per Android avrebbe una funzione di crittografia segreta : Pare che all'interno dell'applicazione Twitter per Android una feature di crittografia sia già presente, seppur al momento tenuta nascosta dagli sviluppatori L'articolo Twitter per Android avrebbe una funzione di crittografia segreta proviene da TuttoAndroid.

Facebook : arriva la nuova funzione per gli incontri online Video : 2 arriva l'ennesima rivoluzione targata #Facebook: #Mark Zuckerberg ha deciso di introdurre una funzione [Video] che dara' l'opportunita' di incontrare il proprio partner online. Così facendo, il noto social network non solo riuscirebbe ad accogliere nuovi utenti, ma anche a fare concorrenza ad app come #tinder, che nascono unicamente per il dating. La notizia relativa all'introduzione di quest'importante novita' è stata data ...

Facebook lancia la funzione Incontri usando i dati per fare innamorare : «Troppi single» : ... Zuckerberg annuncia nuovo sistema per cancellare i cookie dal social network Aiutare a ritrovare il vecchio compagno di scuola o a mantenere i contatti con persone dall'altra parte del mondo non ...

Facebook aggiunge una nuova funzione : un servizio di incontri per relazioni "durature" : ?Tra le altre innovazioni annunciate dal fondatore c'è la possibilità per gli utenti di cancellare i propri dati di navigazione