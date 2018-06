La fuga dei cervelli al governo

Napoli - la fuga dei medici dal 118 : dopo le botte è boom di trasferimenti : medici in fuga dalla rete del 118 in Campania: con l'assegnazione di posti disponibili nell'area dell'assistenza primaria , medici di famiglia e guardie mediche, ben 10 dottori sono transitati ieri ...

Archeologia - eccezionale scoperta a Pompei : in fuga dall’eruzione rimane schiacciato da un grosso blocco di pietra - la prima vittima nel cantiere dei nuovi scavi [FOTO] : Il torace schiacciato da un grosso blocco di pietra, il corpo sbalzato all’indietro dal potente flusso piroclastico, nel tentativo disperato di fuga dalla furia eruttiva. E’ in questa drammatica posizione, che emerge la prima vittima del cantiere dei nuovi scavi della Regio V a Pompei. Lo scheletro è stato ritrovato all’incrocio tra il Vicolo delle Nozze d’Argento e il Vicolo dei Balconi, di recente scoperta, che protende verso via di Nola. ...

Diretta - Zoncolan/ Giro d'Italia 2018 : aumenta il divario dei 7 in fuga. Streaming video Rai - 14tappa - : Diretta Giro d'Italia 2018 Streaming video e tv 14tappa San Vito-Zoncolan: percorso e orari, ci attende l'arrivo in salita più difficile , oggi, .

Diretta - Zoncolan/ Giro d'Italia 2018 : aumenta il divario dei 7 in fuga. Streaming video Rai (14^ tappa) : Diretta Giro d’Italia 2018 Streaming video e tv 14^ tappa San Vito-Zoncolan: percorso e orari, ci attende l'arrivo in salita più difficile sullo Zoncolan (oggi 19 maggio)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:16:00 GMT)

Grande Fratello - la fuga degli sponsor : cosa si riducono a mangiare i concorrenti - 'sembra l'Isola dei famosi' : Dopo la fuga in massa degli sponsor a causa dei messaggi violenti e discriminatori di alcuni concorrenti del Grande Fratello 15 ai danni di Aida Nizar , anche fare la spesa è diventato un problema. ...

Grande Fratello - continua la “fuga di sponsor” che in coro si “dissociano e condannano i comportamenti dei concorrenti” : Mentre il Codacons e il Moige chiedono la chiusura immediata del Grande Fratello 15 (ma sono mai stati tanto decisivi da far chiudere i battenti a un programma televisivo?), la lista degli sponsor fuggitivi si allunga. Nel giro di un weekend, ben dieci marchi hanno deciso di interrompere la partnership con quella che Maurizio Costanzo definisce “una finestra sulla discarica”, probabilmente causando un danno economico in quel di ...

Parigi - assalitore uccide un uomo e ferisce otto persone a coltellate. La fuga dei passanti : Un uomo sabato sera ha aggredito con un coltello i passanti in pieno centro di Parigi. L’uomo che ha accoltellato diverse persone nel centro di Parigi invocando il nome di Allah – nel quartiere dell’Opera – è stato ucciso dalla polizia, prontamente intervenuta. Nel video la fuga dei passanti ripresa dalla finestra di un appartamento della zona. L'articolo Parigi, assalitore uccide un uomo e ferisce otto persone a coltellate. La fuga ...

La "fuga dei cervelli" diventa esodo : laureati italiani all'estero raddoppiati rispetto al 2012 : Spendiamo quasi 69 miliardi di euro per istruire i nostri giovani. Ma dopo la laurea, buona parte di questi ultimi decide di emigrare all'estero. La "fuga dei cervelli" dal nostro paese è tutt'altro che una novità, ma un recente rapporto pubblicato dall'Istat le fa assumere quasi le sembianze di un esodo.Secondo il cosiddetto "Bes", che per la prima volta include tra i suoi parametri anche la capacità del Paese di trattenere ...

WhatsApp e la fuga dei fondatori anti-Zuckerberg : ... amministratore delegato di Facebook, oppure Elon Musk , fondatore di Tesla e SpaceX, che vogliono essere rassicurati sul fatto che non verrà adottata la politica di Facebook', spiega Gennie Gebhart, ...

Allarme di Minniti e al-Serraj 'Combattenti Isis in fuga potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei migranti' : Che il pericolo fosse reale, l'intelligence, l'antiterrorismo e lo stesso ministro dell'Interno Marco Minniti lo vanno ripetendo ormai da settimane. Ma ora arriva anche l''avviso' del premier libico ...

Allarme di Minniti : combattenti Isis in fuga da Iraq e Siria potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei migranti : Se fino ad un anno fa era improbabile che 'assetti nobili' dell'Isis come i terroristi arrivassero in Europa con i barconi dei migranti, ora, con la sconfitta militare del Califfato è 'ragionevole ...

Allarme di Minniti : combattenti Isis in fuga da Iraq e Siria potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei migranti : Il ministro dell'Interno ieri a Tripoli ha incontrato il premier al-Sarraj e ha ricordato che "500 giovani libici sono morti per liberare Sirte che era caduta...

fuga dei giovani dalle metropoli : solo in periferia riusciamo a lavorare e (anche)?vivere : A Londra, New York, Sydney e Hong Kong l'età media della popolazione è in aumento e solo gli over 50 possono permettersi di vivere in centro. I giovani si tengono alla larga dalle grandi città o snobbano a tutti gli effetti le proprietà immobiliari dai prezzi sempre meno alla portata delle loro tasche...

La “fuga” dei pensionati : in 370mila si trasferiscono all’estero per pagare meno tasse : Secondo l’indagine del Centro Studi di Itinerari Previdenziali sono già oltre 370mila gli ex lavoratori che si trasferiscono all'estero. Tra le mete più ambite il Portogallo.Continua a leggere