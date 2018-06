La Fornero va in pensione a 71 anni | ' Voglio insegnare a immigrati e rifugiati'

Riforma Fornero - l’economista della Lega Brambilla : “Quota 100 sì - ma con età minima per la pensione a 64 anni” : “L’idea è di mandare in pensione chi ha almeno 64 anni con 36 di contributi, oppure 41 anni e mezzo di contributi”. Alberto Brambilla, esperto di previdenza e già sottosegretario al Welfare nei governi Berlusconi tra il 2001 e il 2005, ha scritto la parte del contratto di governo Lega-M5s sul “superamento della legge Fornero”. In cui si parla dell’introduzione della “quota 100” come somma di età e ...

Previdenza : ipotesi quota 100 - ma c'è ancora la pensione in deroga Fornero : Le pensioni sono ancora uno degli argomenti principali della politica italiana, a maggior ragione oggi con il nuovo Governo che si sta varando. Tra le priorità che l’esecutivo Conte si prefigge di sistemare, le pensioni sono sicuramente ai primi posti. Si tratta di riformare il sistema fermo ancora alla riforma Fornero, l’ultima vera riforma previdenziale a memoria di uomo. Tra problemi di coperture finanziarie e necessità del sistema, nel ...

La legge Fornero non verrà cancellata - si risuscita la pensione di anzianità : La legge Fornero non verrà cancellata, come promesso nella campagna elettorale dai "Dioscuri" Salvini-Di Maio: non verrà toccato il calcolo contributivo dei contributi versati dopo la Fornero, non verrà rimosso il meccanismo che aumenta in automatico i requisiti di accesso alla pensione con l’aumentare della speranza di vita, non verrà abbassata l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, non si toccano i coefficienti di liquidazione e i ...

Elsa Fornero in pensione... senza legge Fornero : Elsa Fornero, ex ministro del governo Monti e che ha firmato la legge che ha ricalcolato l’età pensionabile, andrà in pensione dal 1° novembre. Docente presso l’Università di Torino, la professoressa Fornero smetterà di lavorare all’età di 71 anni e per lei la legge che porta proprio il suo nome non è applicabile. La riforma, infatti, non ha modificato il limite massimo di età pensionabile per i docenti universitari. Ed è soprattutto per ...

Elsa Fornero va in pensione a 71 anni. Senza legge Fornero. "Spero di poter curare l'orto" : Dal primo novembre, l'ex ministro Elsa Fornero smetterà di lavorare all'Università di Torino e andrà in pensione, a quasi 71 anni. Lei che ha dato il nome ha alla discussa legge che ricalcola l'età pensionabile, è in realtà esente dai vincoli previsti dalla norma: la riforma non ha modificato il limite massimo di età pensionabile dei docenti universitari."Spero di poter dedicare più tempo ...