La figlia muore a 24 anni per un tumore : il padre trasforma la sua tesi in un libro : La figlia muore a 24 anni per un tumore: il padre trasforma la sua tesi in un libro Francesca Pirozzi, la ragazza, sosteneva che attraverso l’alimentazione si potesse migliorare il malessere di chi era sottoposto a chemioterapia Continua a leggere L'articolo La figlia muore a 24 anni per un tumore: il padre trasforma la sua tesi in un libro proviene da NewsGo.

Torna a casa e dimentica tutto il giorno la figlia di un anno in macchina : la bimba muore : Il dramma è avvenuto nello Stato USA del Tennessee in una giornata in cui la massima ha toccato i 31°. La polizia di Nashville ha spiegato che è stata la madre della bimba a trovarla nel veicolo solo in serata. La corsa in ospedale purtroppo si è rivelata vana.Continua a leggere

Schianto tra auto e furgone - coppia muore nel giorno del matrimonio della figlia : Terribile tragedia ieri nel Beneventano dove una coppia di coniugi ha perso la vita nel giorno delle nozze della figlia. I due, marito e moglie, sono morti in un incidente stradale sulla strada statale 212 della Val...

Aosta - alpinista precipita per 400 metri e muore : la tragedia sotto gli occhi della figlia : La vittima, un uomo di 61 anni di Como, è precipitata per alcune centinaia di metri. L'incidente si è verificato a circa tremila metri di quota. Ad assistere alla scena e a dare subito l'allarme è stata la figlia che scalava insieme a lui. Secondo quanto riferito ai soccorritori, padre e figlia avevano scalato la parete nel corso della notte.Continua a leggere

Auto contro un furgone - coppia muore nel giorno del matrimonio della figlia : L'impatto è stato violentissimo tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare non poco per estrarre dalle lamiere i corpi delle due vittime e il fratello della sposa ferito gravemente. Si è ...

Incidente sulla Grivola : alpinista muore - allarme lanciato dalla figlia : Tragedia in montagna. Un alpinista è morto sabato mattina sulla Grivola, una cima che arriva a 3.969 metri, collocata tra

PISA/ Il padre dimentica la figlia in auto e lei muore. Terzo caso in un anno in Toscana : PISA, il padre che ha dimenticato figlia nell’auto: "l'ho uccisa". La ricostruzione del tragico pomeriggio di ieri, quando un ingegnere si è dimenticato la bimba di un anno(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 13:06:00 GMT)

Pisa - il padre va in fabbrica e dimentica la figlia in auto : muore bimba di un anno : Una bambina di un anno è morta dopo aver passato svariate ore rinchiusa in auto. Il padre ha dimenticato la piccola nel seggiolino della macchina dopo aver parcheggiato vicino allo stabilimento ...

La giostra perde i pezzi - mamma e figlia precipitano insieme : la donna di 50 anni muore : Una gita al Luna Park finita in tragedia quella a Penjamo, nel Messico. Irma Sanchez Albarran, 50 anni, e sua figlia Nayeli Morales Sanchez, 26, erano sospese a testa in giù quando la barra di sicurezza non ha retto e sono precipitate. Per la madre non c'è stato nulla da fare, mentre la ragazza è ricoverata in condizioni disperate in ospedale.Continua a leggere

Schianto in moto contro il guard rail - muore una ragazza. La madre : "Maledette buche di Roma - hanno ucciso mia figlia" : "Maledette buche, hanno ucciso mia figlia". Così scrive su Facebook la madre di Elena Aubry, la ragazza di 26 anni morta dopo aver perso il controllo della sua moto su via Ostiense a Roma, all'altezza ...

La mamma prega - la figlia cade dalla finestra : muore la bimba di un anno a Trento : La mamma prega e la figlia di un anno e mezzo cade dalla finestra e muore. La tragedia si è consumata ieri a Trento durante una festa in un appartamento al civico 4 di via Caio Valerio Mariano nel quartiere Piedicastello. Ayan, la nome della piccola bambina nata da una famiglia pakistana, mentre stava giocando con altri piccoli pare abbia trovato un appoggio per arrampicarsi sulla finestra cadendo nel vuoto da un'altezza di dodici metri. ...

Tragico schianto in moto - Claudio muore a 50 anni : lascia figlia e moglie : Fatale per il centauro il violento impatto con un'auto all'incrocio. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, è morto poco dopo in ospedale.Continua a leggere