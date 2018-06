La calda estate della fiction Mediaset : da Rosy Abate alla Dottoressa Giò - sette i set attivi : L’ estate calda della fiction Mediaset si è già aperta: sono sette i set delle nuove fiction : due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di “L’Isola di Pietro” con Gianni Morandi, di “ Rosy Abate ” con Giulia Michelini e di “La Dottoressa Giò” con Barbara d’Urso. E ancora, quattro novità assolute: “Liar” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, “Un bel luogo per morire” con ...

La calda estate della fiction Mediaset : da L’Isola di Pietro alla Dottoressa Giò - sono sette i set attivi : L’ estate calda della fiction Mediaset si è già aperta: sono sette i set delle nuove fiction : due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di “ L’Isola di Pietro ” con Gianni Morandi, di “Rosy Abate” con Giulia Michelini e di “La Dottoressa Giò” con Barbara d’Urso. E ancora, quattro novità assolute: “Liar” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, “Un bel luogo per morire” con ...

Real - dal dominio all'estate più calda : da Pochettino a Ronaldo - con Bale e Neymar : Dalla faccia di Karius a quella di Florentino Perez. In meno di una settimana il Real Madrid è passato dalla festa per l'incredibile terza Champions consecutiva alla preoccupazione per un'estate che ...

Napoli - la calda estate è già iniziata : ecco programmi e problemi : calda e lunga, l'estate del Napoli in realtà è iniziata in anticipo in virtù di un campionato ormai già finito e con il futuro di Sarri che tiene col fiato sospeso una intera città. Non si conoscerà ...