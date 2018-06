L' accusa chiede 2 anni e 9 mesi per Fabrizio Corona che perde le staffe | ' Vergognoso

Fabrizio Corona - l'accusa chiede 2 anni e 9 mesi nel processo d'appello. Lui replica : “Vergognoso” : Fabrizio Corona è tornato in tribunale, a Milano, per la prima udienza del processo d’appello che lo vede imputato per il tesoretto di quasi due milioni di euro trovato a casa della collaboratrice Francesca Persi e...

Brindisi - ex sindaco Consales accusato di corruzione : la procura chiede 5 anni di reclusione per la tangente da 30mila euro : Cinque anni di reclusione per la presunta tangente da 30mila euro intascata in cambio dello sblocco di una pratica per l’attivazione dell’impianto di stoccaggio rifiuti. È quanto ha chiesto la procura di Brindisi a carico dell’ex sindaco Pd del capoluogo salentino, Cosimo Consales, imputato per corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Stando alla ricostruzione dell’accusa, l’allora primo cittadino intascò ...

F1 – Donna chiede una cifra folle a Raikkonen per tacere - Kimi (accusato di molestie) la denuncia per estorsione : Raikkonen denuncia una Donna per estorsione: il ferrarista accusato da quest’ultima di molestie, Kimi le avrebbe toccato il seno Una somma di denaro a sette seri: tanto sarebbe stato chiesto da una Donna a Kimi Raikkonen per tacere su un fatto accaduto a Montreal nel 2016. Il ferrarista avrebbe toccato il seno, dopo il Gp del Canada di due anni fa, alla signora in questione. Per fare silenzio sull’incresciosa vicenda la protagonista ...

Ci sono gli estremi per chiedere l'accusa di alto tradimento per Mattarella? : Domenica sera, dopo il fallimento di portare Conte a Palazzo Chigi con Savona all'Economia, i leader di Movimento 5 stelle e Fratelli d'Italia hanno detto che avrebbero chiesto al Parlamento di mettere sotto accusa per tradimento il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, opzione consentita dall'articolo 90 della costituzione e che in molti evocano con il nome inglese di "impeachment". Si tratterebbe della ...

Appello Formigoni - l'accusa chiede di aumentare la pena : "Fatti gravissimi - non merita nessuna attenuante" : Chiesti 7 anni e 6 mesi, un anno e mezzo in più rispetto alla condanna che l'ex governatore della Lombardia ha incassato in primo grado

Processo Maugeri - in appello accusa chiede 7 anni e mezzo per Roberto Formigoni : Una condanna a 7 anni e 6 mesi di carcere per l’ex presidente della Lombardia Roberto Formigoni è stata chiesta oggi in aula al Processo d’appello per il caso Maugeri e San Raffaele. L’ex governatore, che in primo grado è stato condannato a 6 anni, è tra gli imputati per corruzione. Il pg ha chiesto “il massimo della pena”, ritenendo i fatti “gravissimi” e non meritevoli di alcuna attenuante. L'articolo Processo Maugeri, ...

Formigoni - la procura di Cremona chiede il processo : sotto accusa per tangenti nella sanità : L'indagine riguarda la fornitura dell'acceleratore lineare 'Vero', l'apparecchiatura utilizzata per la diagnostica oncologica, acquistata dall'ospedale...