Kingdom Come | Deliverance riceve un nuovo trailer in attesa dell' uscita del primo DLC

Kingdom Come Deliverance : Nuovo Trailer - Patch e DLC : Warhorse Studios e Deep Silver hanno pubblicato un Nuovo Trailer dell’acclamato RPG, Kingdom Come: Deliverance. Il famoso titolo finanziato grazie a Kickstarter ha visto finalmente la luce con l’uscita per PlayStation4, PC e Xbox One il 13 Febbraio 2018. Oltre al video, gli sviluppatori hanno pubblicato la Patch 1.5 che ha portato l’RPG medievale a un Nuovo livello. Kingdom Come Deliverance: Disponibile una nuova Patch e ...

Scott Speedman in Grey’s Anatomy 15 come nuovo amore di Meredith dopo l’addio a Baz in Animal Kingdom 3? : Si apre un'autostrada per l'arrivo di Scott Speedman in Grey's Anatomy 15: l'attore ha concluso ufficialmente la sua partecipazione ad Animal Kingdom nei panni di Baz con la première della terza stagione, che ha debuttato martedì 29 maggio negli Stati Uniti. L'enorme cliffhanger con cui si era conclusa la seconda è stato subito risolto col primo episodio della terza stagione del dramma targato TNT: vittima di un colpo d'arma da fuoco, avendo ...

Kingdom Come Deliverance : ecco la roadmap dei DLC in arrivo : Warhorse Studios ha appena pubblicato i primi dettagli del supporto post-lancio garantito a Kingdom Come: Deliverance, l'RPG medioevale dello studio ceco uscito lo scorso 13 febbraio su PC, Xbox One e PS4 che nel corso del 2018 riceverà tanti nuovi contenuti inediti.Gli sviluppatori hanno presentato la roadmap delle novità in arrivo, che includono la bellezza di 4 DLC che saranno pubblicati nell'arco di un solo anno solare. Il primo di questi, ...

Svelati 4 DLC per Kingdom Come Deliverance sulla storia - la roadmap : Warhorse Studios ha annunciato la pubblicazione della roadmap per i DLC, oltre ad alcuni nuovi contenuti che saranno disponibili nel corso del prossimo anno, per il gioco di ruolo medioevale Kingdom Come Deliverance. Il gioco è atualmente disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. La roadmap DLC di Kingdom Come Deliverance A partire dall’estate 2018 con la pubblicazione di “From the Ashes”, Warhorse Studios svilupperà 4 Story DLC ...

Warhorse Studios svela i nuovi contenuti di Kingdom Come Deliverance : Warhorse Studios è felice di annunciare la pubblicazione della Roadmap per i DLC, oltre ad alcuni nuovi contenuti che saranno disponibili nel corso del prossimo anno, per il gioco di ruolo medioevale, Kingdom Come: Deliverance, disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. nuovi DLC in arrivo per Kingdom Come: Deliverance A partire dall’estate 2018 con la pubblicazione di “From the Ashes”, Warhorse ...

Il creatore di The Witcher ha ispirato Kingdom Come Deliverance : Durante l'evento Digital Dragons che si è tenuto in questi giorni in Polonia (Cracovia), Daniel Vavra di Warhorse Studios ha condotto una lunga chiacchierata sui retroscena di Kingdom Come: Deliverance. Secondo quanto riporta Destructoid sembra che il creatore di The Witcher, Andrzej Sapkowski abbia avuto un ruolo molto importante e che i suoi libri siano serviti ad ispirare il team nella creazione del loro RPG medievale.Non stiamo però parlando ...

Kingdom Come : Deliverance si aggiorna con la patch 1.4.3 : L'apprezzato RPG Kingdom Come: Deliverance, già recensito sulle nostre pagine, ha ricevuto una nuova patch, la 1.4.3,che interviene a risolvere vari problemi segnalati dalla community.Come riporta DSOGaming (dove è possibile leggere il changelog completo), l'update del peso di 4.5GB, è principalmente una patch di stabilità in quanto risolve un certo numero di crash anomali e bug.Entrando in maggiori dettagli, la patch 1.4.3 di Kingdom Come: ...

Daniel Vávra : "non c'è propaganda in Kingdom Come : Deliverance" : Kingdom Come: Deliverance ha vissuto al lancio un discreto successo, anche se ben presto il gioco è stato al centro di alcune polemiche relative all'assenza di personaggi di colore e alla poca importanza data alle donne nell'arco della trama principale. I fan adirati non hanno voluto sentire ragioni, neanche dopo le calme spiegazioni del team di sviluppo che ha fatto presente a più riprese che Kingdom Come si ambientasse nella boemia del 1400, ...

"Kingdom Come : Deliverance? Volevamo realizzare Read Dead Redemption con le spade" : "Volevo realizzare il gioco nel modo più umano possibile. In parole povere ciò che affermammo nelle nostre presentazioni era che Volevamo realizzare Red Dead Redemption con le spade". Sono queste le parole con cui il cofondatore di Warhorse Studios, Dan Vavra, definisce la visione creativa alla base dello sviluppo di Kingdom Come Deliverance.Un gioco di cui si è parlato parecchio, che ha diviso critica e pubblico e che è stato protagonista anche ...

Kingdom Come : Deliverance - la patch 1.4.2 disponibile da ora : Le missioni interessate da questo bug includono Sport of kings, Pestilence, Questions and Answers. Risolto il problema con Erik mancante nella quest The Die is Cast. Altre correzioni minori. Problemi ...

Pubblicato un documentario di 50 minuti dedicato a Kingdom Come : Deliverance : Una delle uscite di quest'anno più apprezzate dai giocatori è stata sicuramente quella di Kingdom Come: Deliverance, l'RPG medioevale già protagonista della nostra recensione.Oggi il gioco torna sotto i riflettori grazie a Vortex, che ha rilasciato quasi un'ora di documentario sul lancio di Kingdom Come: Deliverance. Questo video descrive le speranze e i sogni del team di sviluppo (riguardo al lancio del gioco), così Come le reazioni alle prime ...

Kingdom Come : Deliverance - ecco come si mostra a settaggi Ultra con l'HD Texture Pack : Warhorse Studios ha lanciato un nuovo Texture Pack ufficiale ad alta risoluzione per la versione PC di Kingdom come: Deliverance.come segnala DSOgaming, possiamo vedere insieme il risultato di questo pacchetto di Texture ad altissima risoluzione, in 4K per la precisione, in alcuni screenshot catturati in gioco con impostazioni grafiche rigorosamente impostate al massimo.Il miglioramento visivo è quanto di meglio potremo ottenere senza ricorrere ...