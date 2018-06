Kate Spade è morta New York | rinvenuto il corpo senza vita della stilista | ipotesi

Stilista Kate Spade trovata morta a NY : Nel 2017 era stata nominata tra le persone più creative nel mondo del business. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

La stilista Kate Spade trovata morta nel suo appartamento a New York. Gli inquirenti pensano al suicidio : La stilista Kate Spade, 55 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento di New York. Secondo le emittenti Abc e Nbcnews, che fanno riferimento ad informazioni fornite dal Dipartimento di Polizia di New York, gli inquirenti prendono in considerazione l'ipotesi del suicidio. La donna è stata trovata impiccata in casa.Nata a Kansas City, Kate Spade incontrò colui che è poi diventato suo marito mentre era studente ...

