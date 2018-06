Karius ti perdoniamo | le papere colpa di un trauma cranico

vanityfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Tu chiamale se vuoi: commozioni. Come quando in seconda media supplicavamo nostra madre di scrivere la giustificazione dopo un 4 in matematica. «Gentile professoressa, mio figlio ieri non ha potuto studiare l’algoritmo per l’estrazione della radice quadrata perché indisposto. Confidando nella sua comprensione, cordiali saluti». Era il materno tentativo di giustificare una figuraccia del figlio asino. Il 4 restava sul registro, questo è chiaro. Loris, ricordate? Portiere del Liverpool, finale di Champions, dueclamorose, il pallone che gli scivola dalle mani, gol di Benzema, le mani di pastafrolla opposte al tiro di Bale, altro gol, vince il Real Madrid. Segue disperazione, pianto in mondovisione, richiesta di scuse ai propri tifosi, tristezza infinita, abisso di solitudine, lui che vaga per il campo stordito e confuso come un cerbiatto che esce dalla foresta e si trova ...