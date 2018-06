Juventus | Allegri blindato | niente Real Sconcerti su Perin | “Più costante di Donnarumma”

Juventus - Allegri non si muove : si pianifica il futuro insieme : I bianconeri fanno muro per il tecnico livornese, corteggiato dal Real Madrid. Intanto, Perin è a un passo: Marotta e Preziosi ne hanno parlato anche stamani

Il Real Madrid tenta Massimiliano Allegri : tutte le alternative della Juventus : I blancos studiano l'assalto all'allenatore campione d'Italia: i bianconeri non possono farsi trovare impreparati

Juventus - lutto per Massimiliano Allegri : si è spenta a Milano mamma Carla : La mamma di Massimiliano Allegri si è spenta nella notte a Milano, i funerali sono stati celebrati in forma privata Grave lutto per Massimiliano Allegri, secondo quanto riporta l’edizione online del Tirreno si è spenta nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 maggio la mamma dell’allenatore della Juventus, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Ricoverata presso l’ospedale di Milano, la signora Carla Danesi ...

Juventus - assalto a Kovacic. Allegri pazzo del croato - serviranno 50 milioni : Juventus, assalto A KOVACIC- La Juventus punta il dito su Mateo Kovacic. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Massimiliano Allegri avrebbe indicato l’ex Inter come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Un centrocampista totale, capace di vestire i panni sia della mezz’ala, sia di playmaker, sia le vesti da trequartista. serviranno […] L'articolo Juventus, ...

Calciomercato Juventus - la richiesta di Allegri per il centrocampo : problema contropartita per Perin : Calciomercato Juventus – La Juventus dopo la doppietta campionato-Coppa Italia lavora per preparare la prossima stagione, bianconeri protagonisti sul mercato. Non solo Emre Can e Pellegrini, i bianconeri cercano un altro centrocampista, richiesta importante da parte di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i bianconeri avrebbero avviati contatti con l’entourage di Kovacic, calciatore del ...

Calciomercato Juventus - Bonaventura grande obiettivo di Allegri : Non è un mistero l'interesse dei bianconeri per il calciatore rossonero, che come riporta 'Rai Sport' sarebbe il grande obiettivo di Massimiliano Allegri per completare il centrocampo dopo l'...