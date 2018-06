Juve | vicino Milinkovic-Savic | probabili le cessioni di Benatia e Alex Sandro

Calciomercato Juve : Allegri vicino al Real - possibile un ritorno in panchina : Arrivano importanti novità per quanto riguarda il Calciomercato internazionale, novità che coinvolgono anche la Juventus. Zinedine Zidane ha deciso a sorpresa di lasciare il Real Madrid, dopo tre anni di trionfi (tra cui la vittoria di tre Champions League di fila). Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "As", Joachim Loew (l'attuale tecnico della Germania) si è tirato fuori dalla corsa e il preferito del presidente dei "Blancos" ...

La Juventus continua a lavorare sul mercato per rafforzare una squadra gia' forte, ma che necessita di qualche tassello in più per fare il salto di qualita' in Europa. Per questo la dirigenza è al lavoro e dopo Emre Can conta di chiudere per Mattia Perin e Darmian, per quest'ultimo però si opta a una valida alternativa. vicino l'accordo per portare Perin a Torino Ormai prescelto come vice Szczesny , Mattia Perin sembra ormai

Calciomercato Juventus : accordo vicino per Perin - visionato Santiago Arias : La Juventus continua a lavorare sul mercato per rafforzare una squadra già forte, ma che necessita di qualche tassello in più per fare il salto di qualità in Europa. Per questo la dirigenza è al lavoro e dopo Emre Can conta di chiudere per Mattia Perin e Darmian, per quest'ultimo però si opta a una valida alternativa. vicino l'accordo per portare Perin a Torino Ormai prescelto come vice Szczesny , Mattia Perin sembra ormai prossimo a vestire la ...

Juve : Alex Sandro non lascia - vicino al rinnovo Video : Sembrava ormai prossimo alla partenza verso altri campionati, invece pare che i bianconeri siano riusciti a convincerlo a tornare sui suoi passi. In ballo un possibile rinnovo contrattuale importante, non solo nelle cifre ma anche nella durata complessiva del possibile prolungamento del rapporto tra le due parti. Il brasiliano pare ormai ad un passo dal rinnovo con la Juventus Il lavoro di Marotta e Paratico è stato lungo e laborioso, ma pare ...

Juventus-Chiellini - rinnovo sempre più vicino : nuova scadenza 2020 : Giorgio Chiellini e la Juventus, una storia destinata a durare ancora. Sarà ancora in bianconero il futuro del difensore classe '84, uno dei protagonisti dei sette scudetti vinti consecutivamente ...

Mercato - Napoli vicino a Verdi. Juventus - arriva Darmian. Pochettino chiama il Real - e il Tottenham vira su Sarri : ROMA - 'Sono felice a Londra, ma tutti abbiamo dei sogni'. Mauricio Pochettino lancia un chiaro messaggio al Real Madrid che, dopo l'addio di Zidane, deve trovare un allenatore per sostituire il ...

Juve - vicino l'ingaggio di Darmian : ANSA, - TORINO, 1 GIU - Per gli inglesi è sicuro: Matteo Darmian vestirà la maglia della Juventus. Secondo il quotidiano inglese Daily Express, il laterale del Manchester United ha trovato l'accordo ...

Calciomercato Juventus - vicino uno scambio a sorpresa con il Real Madrid Video : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus; [Video]stando a quanto riportano i media iberici, infatti, il Real Madrid ha messo nel mirino uno dei migliori calciatori della squadra allenata da Massimiliano Allegri, ovvero Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco sarebbe un vero e proprio pallino del presidente delle merengues, Florentino Perez, che avrebbe intenzione di rinnovare la squadra dopo ...

Calciomercato Juventus - altro che Icardi : vicino un colpo da 90 in attacco Video : Sono ore caldissime per il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera è molto vicina all'acquisto di Mattia Perin to anche dal Napoli, mentre in difesa Marotta sta monitorando due top player come Joao Cancelo e De Ligt, entrambi autori di due ottime stagioni. A centrocampo, invece, il sogno è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, valutato ben cento milioni di euro dal presidente biancoceleste Lotito. Attenzione anche a Giacomo ...

Calciomercato Juventus - vicino un triplo colpo per la Champions : ecco i nomi Video : La Juventus ha intenzione di fare un mercato di primo piano in questa sessione estiva. Beppe Marotta ha ammesso di trattare due calciatori che vorrebbero tornare a Torino. Stiamo parlando di Paul Pogba e di Alvaro Morata. Il centrocampista francese non si è mai ambientato al Manchester United, come dimostra il fatto che il tecnico dei Red Devils José Mourinho lo ha lasciato spesso in panchina nella stagione appena passata. Lo stesso discorso ...

Capello : 'Con Ancelotti Napoli vicino alla Juve. CR7 insostituibile - ecco perché il Real Madrid domina' : Lui ha cambiato ruolo, da esterno sinistro è diventato centravanti e ora è il più forte del mondo. Sostituire uno come lui non sarà facile, non vedo in giro uno più forte, ogni volta che affronti il ...

Perin sempre più vicino alla Juve : Sembrano lontane le parole di sfogo che Mattia Perin , vittima ignara di uno scherzo del programma televisivo Le Iene , aveva rivolto all'amico e compagno di squadra Bertolacci: 'Il Milan cerca ...

Calciomercato Juventus - vicino un triplo colpo per tentare di vincere tutto Video : La Juventus sta preparando una vera e propria rivoluzione in attacco in vista della prossima sessione di Calciomercato estivo. Mario Mandzukic potrebbe lasciare Torino dopo tre ottime stagioni in bianconero. Un altro attaccante il cui futuro è in bilico è Gonzalo Higuain. Il Pipita viene valutato circa cinquanta milioni di euro e su di lui ci sono alcuni top club della Premier League inglese. Nel caso in cui l'attaccante argentino dovesse essere ...