: #Juncker: 'La dignità del popolo greco fu calpestata. Qualcosa di simile non deve avvenire di nuovo con l'#Italia'.… - NicolaMorra63 : #Juncker: 'La dignità del popolo greco fu calpestata. Qualcosa di simile non deve avvenire di nuovo con l'#Italia'.… - Agenzia_Ansa : #Juncker 'Il posto dell'Italia è al cuore dell'Europa', è un Paese che 'merita rispetto e fiducia' #migranti FLASH… - masechi : ??Jean-Claude Juncker: il posto dell'Italia è al cuore dell'Europa, merita rispetto e fiducia. #Europa #Italia… -

"Il posto dell'è al cuore dell'Europa", ed è un Paese che "ieri come oggi". Così il presidente della Commissione europea, che ha ricordato la figura di Tommaso Padoa Schioppa al Brussels economic forum. La presenza di esponentini in ruoli di primo piano nelle istituzioni comunitarie, "riflette quanto questo Paese ha fatto per la costruzione dell'Europa unita", ha affermato.(Di martedì 5 giugno 2018)