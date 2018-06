Jean Claude Juncker : Italia cuore Ue - merita 'rispetto e fiducia' : "Il posto dell'Italia è al cuore dell'Europa", ed è un Paese che "merita rispetto e fiducia". Lo ha affermato il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, parlando al Brussels economic ...

'L'Europa è un partner - non un avversario'. Dopo Juncker - anche Moscovici tende la mano all'Italia : 'Non conosco Tria', ha detto riferendosi al nuovo ministro dell'Economia, 'l'unico ministro che conosco è Moavero. Il ministro delle Finanze è Tria, mi aspetto di dialogare con lui per il bene dell'...

"L'Europa è un partner - non un avversario". Dopo Juncker - anche Moscovici tende la mano all'Italia : Il clima che ha accompagnato la nascita del governo "giallo-blu" di M5s e Lega è stato avvelenato da numerose polemiche, non sempre basate sui fatti. È stato ad esempio vittima di un fraintendimento il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, le cui parole sugli italiani che dovrebbero "lavorare di più ed essere meno corrotti" erano state mal riportate. Parzialmente fraintese ma ...

Conte : «Ho sentito Merkel e Macron Con la cancelliera un bilaterale al G7» Juncker : «Nessuno dia lezioni all’Italia» : L’annuncio del presidente del Consiglio via Facebook: «Al vertice avrò la prima occasione di farmi portavoce degli interessi dei cittadini italiani»

Juncker adesso corregge il tiro : "Nessuno dia lezioni all'Italia" : Poi: 'Assolutamente non voglio essere coinvolto in questioni di politica interna italiana', 'chiedo si agisca in modo sereno'. Juncker ha poi voluto mostrare la propria fiducia nella nuova coalizione ...

Juncker ai tedeschi : l'Italia va trattata con rispetto : Roma, 2 giu. , askanews, l'Italia va trattata 'con rispetto'. L'ha affermato il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in un'intervista alla newsroom congiunta RedaktionsNetzwerk ...

Governo - Juncker : “Gli italiani sanno qual è il loro bene - la Germania non calpesti la loro dignità” : Gli italiani sanno qual è il bene del loro Paese, che merita rispetto. E la Germania non calpesti la dignità dell’Italia, a cui non bisogna dare lezioni e che allo stesso tempo, però, non può lamentarsi delle misure di austerità prese da Bruxelles” dati i 19 miliardi di flessibilità e la non apertura di procedure per deficit. Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, in un’intervista ai media tedeschi di ...

Gli italiani devono lavorare di più ed essere meno corrotti? Cosa ha detto veramente Juncker : Dopo il fiume di polemiche per le parole (in verità mai pronunciate) dal commissario tedesco Günther Oettinger sui “mercati che...