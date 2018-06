Janša a caccia di alleati porte spalancate al centro

ilpiccolo.gelocal

: 'Chiudere in bellezza'. - jan_novantuno : 'Chiudere in bellezza'. - jan_novantuno : @robypava In ogni serie tv che si rispetti c'è la puntata noiosa. A questo punto tocca dire 'dai, la prossima sarà meglio!'. - jan_novantuno : RT @_the_jackal: Oggi c'è la fiducia in Senato per il nuovo governo. Conte non si farà trovare impreparato. -

(Di martedì 5 giugno 2018) Il presidente Pahor darà l'incarico al leader conservatore, ma i partiti di destra non raggiungono i 46 voti necessari per ottenere la fiducia in Parlamento