Jake la Furia Amore Zen con Francesco Sarcina è il regalo ai fan per

Amore Zen de Le Vibrazioni feat. Jake La Furia - il nuovo singolo sarcastico sulla società (testo e video) : Si intitola Amore Zen il nuovo singolo de Le Vibrazioni feat. Jake La Furia, disponile in radio e in digital download da oggi, venerdì 25 maggio. Il nuovo singolo inedito è un brano sarcastico sulla società attuale, la descrive come un grande zoo all'interno del quale si muovono una serie di animali, disposti a tutto pur di apparire ad ogni costo. “Siamo tutti animali che vogliono apparire a tutti i costi e che bramano un posto di ...

Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda : testo e video del nuovo singolo : Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda, il nuovo singolo disponibile da oggi - venerdì 6 aprile - in radio e in digital download. Il videoclip ufficiale del brano sarà disponibile su YouTube, su Vevo e in rotazione televisiva da lunedì 9 aprile 2018. Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda segna il ritorno dei Boomdabash, una delle band reggae d’origine salentina più apprezzate del momento che nel nuovo brano ...