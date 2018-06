Ius soli | battibecco Balotelli-Salvini Il ministro | Non è priorità

Salvini a Balotelli : Ius soli non è mia priorità. Divertiti dietro al pallone : Roma – Di seguito le parole di Matteo Salvini, ministro dell’interno. “Caro Mario, lo ‘ius soli’ non è la priorità mia, né degli italiani. Buon lavoro, e Divertiti, dietro al pallone”. L'articolo Salvini a Balotelli: ius soli non è mia priorità. Divertiti dietro al pallone proviene da RomaDailyNews.

Balotelli : "Io italiano solo a 18 anni - la legge va cambiata". Salvini lo gela : "No Ius soli" : "Io sono nato in Italia, ho vissuto in Italia, e non sono mai stato purtroppo in Africa, avevo studiato in Italia e il fatto di non esser considerato italiano fino a 18 anni ha rappresentato la parte peggiore della mia vita. E...

GIuseppe Conte - il discorso in Aula : 'Immigrazione - metteremo fine al business e alla finta solidarietà' : 'Entrando per la prima volta in quest'Aula avverto pesante la responsabilità per ciò che questo luogo rappresenta', 'la maniera migliore che abbiamo, oggi, di onorare questa nobile tradizione è ...

Razzismo - l'appello di Balotelli : ''Legge Ius soli va cambiata'' : TORINO - 'Si parla tanto di immigrazione. Io sono nato in Italia, cresciuto in Italia e mai stato in Africa, purtroppo. E' brutto avere la cittadinanza solo a 18 anni, da giovane per me sono stati gli ...

Autocisterna contro camion - fiume di gasolio sull’asfalto : chIusa l’autostrada A4 : Il primo incidente sul raccordo autostradale tra Sistiana e Sgonico e ha visto coinvolto un camion che trasportava medicinali. L'altro ha invece Interessato il tratto tra Villesse e Palmanova con un'Autocisterna piena di gasolio che si è rovesciato sull'asfalto.Continua a leggere

Alessandra Mussolini sfida Silvio Berlusconi : 'Perché Forza Italia deve votare la fiducia al governo di GIuseppe Conte' : Un appello piuttosto clamoroso, quello rivolto da Alessandra Mussolini a Silvio Berlusconi . Su Il Giornale d'Italia , infatti, la Duciona permette: 'Presidente Berlusconi, rubo solo qualche minuto al ...

MotoGp – Lorenzo si toglie i sassolini dalle scarpe - Dovi recrimina e Rossi si gode il podio : le parole del parco chIuso : Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi esprimono nel parco chiuso le proprie sensazioni subito dopo il Gp del Mugello Una pazzesca doppietta, un trionfo in rosso che trasforma il Mugiallo in… Murosso. La Ducati fa la voce grossa, Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Andrea Dovizioso e la Yamaha di Valentino Rossi. AFP PHOTO / JEAN-FRANCOIS MONIER Una prestazione pazzesca ...

La solitudine di KarIus. La notte da incubo devasta una carriera : So di aver combinato un guaio e di aver deluso tutti', ha scritto via social al suo mondo. Che altro poteva dire? Ecco, appunto: 'Torneremo ancora più forti'. Forse non tutti. Forse non tu. Jurgen ...

Champions League - la solitudine di Loris KarIus : la doppia papera del portiere del Liverpool che segnerà una carriera : Un portiere solo che piange. Saponetta Loris Karius sul tetto d’Europa ci arriva sdraiato con la schiena sul prato e i guantoni sul viso. Codino alla Beckham, tatuaggi sugli avambracci e lacrimoni di bimbo. La carriera del bel vichingo 24enne portiere del Liverpool finisce qui. Tra i pali della porta sud dell’Olimpico di Kiev. Nessuno oserà più chiamarlo in causa mentre si gioca a pallone. Niente palla all’indietro, niente passaggio all’estremo ...

Contratto governo - diritti dimenticati : eutanasia - Ius soli e rimborsi nido solo agli italiani. C’è però un ministero Disabili : diritti civili dimenticati e politiche sociali ancora troppo timide. Per i primi neppure un cenno tra i punti del Contratto di governo tra 5 Stelle e Lega, che riesce a tenere ancora sepolte le leggi sull’eutanasia e quella sullo ius soli. È prevista, invece, una spesa fino a 17 miliardi di euro per le politiche della famiglia. È l’unica cifra messa nera su bianco, perché non vengono in alcun modo indicate le risorse con cui, ad esempio, ...

"Vogt-Roberts è l'uomo gIusto per dirigere il fim di Metal Gear Solid" : Kojima, padre di Metal Gear Solid, ha in occasione di una visita fatta al regista Jordan Vogt-Roberts per l'uscita del film The Kings of Summer, si è lasciato andare in qualche interessante dichiarazione.Durante questa visita infatti i due hanno arlato e Kojima ha fatto un vero e proprio elogio di stima nei confronti del regista, come riporta VG247:"Ho tenuto la cosa segreta per un po' ma per me è un grande onore annunciare che Hideo Kojima ha ...

GIuseppe Manno viola per solidarietà : Alghero aderisce alla Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali, con l'iniziativa che in tutto il mondo illumina oltre 140 monumenti.

SALUZZO/ "Si riprenda il percorso verso un'Italia più moderna - solidale e gIusta" : Riceviamo e pubblichiamo: "Dopo la sconfitta elettorale del 4 marzo e in presenza di una grave crisi politica il circolo del Partito Democratico di SALUZZO, Verzuolo, pianura e Valle Varaita, in ...

Milano : gara solidarietà alla food city con #pIusiamopiudoniamo : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Tutto pronto per Milano food city, l’evento voluto e coordinato dal Comune di Milano che dal 7 al 13 maggio porta in città oltre 400 appuntamenti per sette giorni di eventi, talk, percorsi, arte, cultura, degustazioni con professionisti, studiosi ed esperti, appassionati