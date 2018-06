Italia | Pmi servizi sale a 53 | 1 punti a maggio | ma la fiducia crolla ai minimi in due

Indice Pmi servizi Italia sale a 53 - 1 : ANSA, - ROMA, 5 GIU - L' Indice Pmi che monitora il settore dei servizi in Italia è salito a maggio a 53,1 punti da 52,6 punti di aprile. Il risultato - rilevato da Adaci e Markit Economics - è in ...

Italia online e Iab insieme per promuovere le competenze digitali nelle Pmi : Milano, 29 mag. (AdnKronos) – promuovere le competenze digitali delle piccole e medie imprese italiane attraverso uno specifico percorso di formazione. Questo lo scopo dell’accordo siglato da Italiaonline , prima internet company italiana, e Iab Italia, la più importante associazione nel campo della pubblicità digitale, che prevede un progetto formativo, sviluppato su una piattaforma di e-learning on demand personalizzata ‘ con ...

Italia online : accordo con Iab per promuovere competenze digitali nelle Pmi (2) : (AdnKronos) – ‘Come prima internet company italiana abbiamo la missione di digitali zzare le imprese del nostro Paese, questo percorso passa anche attraverso la loro formazione oltre che a quella della nostra struttura di consulenti, unica nel nostro mercato. Da oggi lo facciamo con una piattaforma di e-learning di alto profilo, unita all’expertise di Iab Italia. Vediamo la grande opportunità di sviluppo per le Pmi Italiane e ...

Cybersecurity - Pmi Italia na batte i grandi della Silicon Valley : Milano , askanews, - Una piccola impresa informatica milanese ha vinto la gara per la fornitura della piattaforma per la condivisione sicura dei file dell'European External Action Services , Eeas, , ...

Italia online cresce con il digitale e le PMI. Converti : Attese positive per 2018 : Teleborsa, - Italiaonline continua a cresce re nel business digitale , che va progressivamente compensando l'invecchiamento dei business tradizionali in capo a Seat Pagine Gialle, contribuendo ad una ...

Pmi : su Small Business Italia come adeguarsi al Gdpr : Roma, 3 mag. , askanews, Una guida completa per le piccole e medie imprese su come adeguarsi al nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati per i cittadini dell'Unione Europea, il Gdpr. Small ...