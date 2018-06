Italia-Olanda 1-1 | le pagelle

Italia beffata dall'Olanda nel finale : Beffa per l' Italia . Finisce 1-1 allo Stadium di Torino la partita contro l'Olanda, la terza dell'era di Roberto Mancini . Dopo un primo tempo con molte occasioni per gli azzurri, Zaza trova il gol al ...

Italia -Olanda - Mancini : 'Il primo bilancio è positivo - c'è entusiasmo' : Termina in pareggio l'ultima partita del primo mini-ciclo di Roberto Mancini : a Torino, contro l'Olanda, è 1-1. Una buona Italia che trova il gol con Zaza , entrato da poco, al 67', ma che resta in 10 ...

Calcio - amichevole Italia-Olanda 1-1 : Simone Zaza illude gli Azzurri in dieci - Aké pareggia nel finale : Termina 1-1 il terzo ed ultimo match amichevole dell’Italia di Roberto Mancini a Torino contro l’Olanda. Gli Azzurri hanno sbloccato il risultato con Simone Zaza al 67′ ma venti minuti dopo è arrivato il pareggio di Nathan Ake, a tre dal termine, approfittando dell’inferiorità numerica nostrana, per via dell’espulsione di Domenico Criscito. Nel primo tempo una buona Italia, poco concreta però in zona gol. Formazione ...