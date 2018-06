Italia | mercato immobiliare in crescita nel 2017

Iliad arriva in Italia. Offerte vantaggiose e semplicità per un mercato da rinfrescare : Poche settimane fa il gruppo francese Vivendi è stato scalzato dal comando di Tim dal fondo americano Elliott; è notizia recente l’ingresso nel mercato della telefonia di un altro marchio francese: Iliad. Già ben radicato in Francia, dove ha raggiunto in pochi anni il 14% di quota di mercato (dopo Orange e Sfr) con 20,2 milioni di abbonati, ha un fatturato di circa 5 miliardi (di cui il 56% nel segmento della telefonia fissa e il 44% nella ...

Mercato auto - brusca frenata a maggio delle immatricolazioni in Italia : -2 - 78% : ROMA - Il Mercato automobilistico Italiano torna a rallentare, forse anche a causa delle tensioni politiche. In maggio la motorizzazione ha immatricolato 199.113 autovetture, con una variazione di...

Mercato Italiano - Le immatricolazioni tornano a calare a maggio : Il Mercato italiano dell'auto torna di nuovo a mostrare numeri negativi dopo il segnale di crescita lanciato ad aprile. Lo scorso mese, secondo i dati del ministero dei Trasporti, le immatricolazioni si sono attestate a 199.113 unità, con un calo del 2,78% rispetto allo stesso periodo del 2017. maggio, peraltro coincide con una delle peggiori crisi politiche affrontate nel dopoguerra dall'Italia, ed è il terzo mese da inizio a anno a mostrare un ...

Italia preoccupa ma il mercato esagera : Ciò che è più probabile, quindi, è un periodo prolungato di incertezza politica e un complicarsi dei rapporti tra l'Italia e i suoi partner europei. Ci sarà sicuramente un aumento dei premi di ...

Energy Efficiency Report : il mercato dell’efficienza energetica in Italia dalla prospettiva degli utenti finali : Un’intera giornata di studio e approfondimento dedicata all’efficientamento energetico. Martedì 5 giugno, dalle 9.30 alle 16, verrà infatti presentata l’ottava edizione dell’Energy Efficiency Report, realizzato dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano anche grazie alla collaborazione con molte importanti realtà aziendali. Il convegno si terrà nell’Aula Magna Carassa-Dadda (Edificio BL28) del ...

Il mercato torna a decollare. Anche per gli artisti Italiani : ... , Sironi è il trionfo della reazione, ma è pur vero che forse rappresenta lo spirito del tempo, lo stesso che si percepisce nella cronaca politica di molte parti d'Europa. ' Antonella Crippa ...

Italia - l'azzurro rilancia il mercato : mezza squadra con la valigia : Il ritorno al gol di Mario Balotelli in azzurro ha avuto l'effetto calamita sul calciomercato. Le attenzioni delle società Italiane e straniere sono cresciute, confortate anche dalla nuova versione di ...

«Con lo spread a 500 l'Italia non sarebbe più in grado di ottenere credito dal mercato» : WASHINGTON «Per gli investitori americani l'Italia è il Paese delle crisi politiche. Certo questa volta può essere diverso, ma da tempo i fondi statunitensi stavano pensando di alleggerire le ...

Calciomercato Roma - è fatta per l'arrivo di Marcano : giocatore atteso in Italia : Non solo Coric, la Roma ha messo le mani anche su Ivan Marcano, difensore 29enne di proprietà del Porto. Il giocatore ha accettato l'offerta dei giallorossi e, nella giornata di mercoledì, arriverà in ...

Cottarelli al Quirinale - Commissario Ue : 'Mercato indurrà l'Italia a non votare i populisti' : Pronta la lista dei ministri del premier incaricato Carlo Cottarelli , arrivato al Quirinale . Martina propone al Pd di astenersi sulla fiducia al nuovo governo. Spread Btp-Bund a due anni vola a 313 ...

Cottarelli sale al Quirinale alle 16 : 30 | Commissario Ue : 'Mercato indurrà l'Italia a non votare i populisti' : Lo ha affermato il Commissario Ue all'Economia, Pierre Moscovici, sottolineando che "tutti come europei siamo attaccati all'idea dell'Italia pienamente europea, al cuore della zona euro, e ci ...

In Italia cresce mercato bevande vegetali - le bevono 12 mln di persone : In Italia cresce mercato bevande vegetali, le bevono 12 mln di persone 29 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Mercato Juve - è caccia aperta ai talenti Italiani : I bianconeri intendono incrementare il loro gruppo di italiani: nel mirino ci sono Perin, Darmian, Pellegrini e Romagnoli

Calciomercato - Real Madrid : la lista degli obiettivi di Zidane e Perez. Spesa in Italia? : Vinta la Champions League e conclusa in bellezza la stagione, per il Real Madrid è tempo di progettare le strategie di mercato. Come di consueto, il club ha atteso la fine degli impegni sportivi, per ...