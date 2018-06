Israele | Shin Bet | sventato attacco terroristico a Netanyahu

Israele - il Vaticano e Washington hanno visioni opposte : Nel sesto anno del suo pontificato, Francesco si trova in uno scenario internazionale, che è molto meno favorevole alla tradizionale linea della Santa Sede e alla strategia profetica e geopolitica del Papa argentino di quanto non fosse al momento del suo insediamento. I mutamenti più stridenti e che procurano più spine alla tradizionale politica vaticana riguardano l’Occidente, l’Europa e la Terrasanta. Per la prima volta dalla fine della ...