Israele-Argentina | no all' amichevole di Gerusalemme dopo le proteste palestinesi

Israele -Argentina non si giocherà : ora è ufficiale : Il ministro della cultura e dello sport, Miri Regev, commentato: ' la capitale di Israele è il posto più adatto per una partita così prestigiosa '. L'annuncio del match non era però andato giù a ...

Argentina-Israele fa discutere - il presidente della Federcalcio della Palestina attacca : “bruciate le maglie di Messi” : Il presidente della Federcalcio della Palestina ha chiesto ai tifosi di bruciare la maglia di Messi perché non condivide la disputa dell’amichevole tra Argentina e Israele La partita amichevole tra Argentina e Israele in programma sabato a Gerusalemme, è un appuntamento che non è affatto piacevole per i palestinesi: tanto che il presidente della Federcalcio della Palestina ha chiesto ai tifosi di bruciare le maglie di Lionel Messi. Jibril ...