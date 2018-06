Iris & Lilly | i costumi must have dell’estate

sportfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Il private brand di Amazon Moda,propone una linea beachwear a cui non potrete dire di no, private brand di Amazon Moda di lingerie dallo stile contemporaneo, presenta i nuovi modelli beachwear per l’estate 2018. Il design si concentra sui dettagli e sulle fantasie proponendo pezzi femminili in linea con le ultime tendenza del momento. Dal costume interno a righe dal carattere sporty a quello più maliziosi con nodo sul davanti o con intrecci sulla schiena, perfetti per un coctkail a bordo piscina, fino ai due pezzi proposti con top a fascia oppure a triangolo. Stampe tropicali si affiancano a quelle floreali più romantiche, mentre i modelli monocolore sono il pass par tout perfetto da mettere in valigia. I prezzi vanno dai 16,99 euro per i top, ai 14,99 euro per gli slip fino ai 22,99 euro per i modelli interi. L'articolo, i ...