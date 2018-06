Ipnosi digitale | il selfie di Piacenza è il sintomo di un’allucinazione

ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 giugno 2018) È notizia di questi giorni: un uomo afferra il suo cellulare, lo punta verso se stesso e si scatta unmentre alle sue spalle una donna agonizzante è distesa su un binario dopo che un treno l’ha investita. Il filosofo Diego Fusaro, sul suo profilo Facebook, ha definito il gesto “la moderna barbarie”, che esalta il proprio ego davanti a uno schermo, insensibile al dolore altrui. A mio avviso è solo l’ennesimo caso di. Si tratta di un fenomeno che si sta diffondendo silenziosamente. Già da qualche tempo il Manuale mondiale delle malattie psichiatriche (Dsm V) ha inserito in via preliminare la dipendenza da Internet (Iad) come nuova malattia psichiatrica, mentre il TecnoStress è riconosciuta come patologia professionale dal 2007 a seguito di una sentenza della Procura di Torino. Ma all’origine di queste nuove affezioni che coinvolgono gli utilizzatori di moderne ...