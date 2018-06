macitynet

: iOS 12 e privacy: per Cook la riservatezza dei dati personali è diritto fondamentale - mnotarianni : iOS 12 e privacy: per Cook la riservatezza dei dati personali è diritto fondamentale - studiosargon : RT @pcexpander: iOS 12 e privacy: per Cook la riservatezza dei dati personali è diritto fondamentale #pcexpander #apple #ios #iphone #notiz… - 1802 : Senza entrare nel merito di chi o che cosa, ricordo che è grazie alla #privacy che cediamo ai siti web che possiamo… -

(Di martedì 5 giugno 2018) 'Non condivido la tesi delle macchine che prendono il controllo del mondo e non è questo a preoccuparmi. Mi impensieriscono molto di più le persone che pensano come macchine piuttosto che le macchine ...