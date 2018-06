Inzaghi al Bologna? Forse no | gli ultimi aggiornamenti ‘spaventano’ gli emiliani

Calciomercato Bologna - Filippo Inzaghi si porta un fedelissimo : Calciomercato Bologna – Il Bologna sta per iniziare un nuovo ciclo, l’idea è stata quella di interrompere il rapporto con Donadoni ed affidare la panchina a Filippo Inzaghi, ufficialità prevista subito dopo la fine dei playoff del campionato di Serie B oppure in caso di eliminazione del Venezia. L’allenatore ex Milan ha intenzione di portarsi un fedelissimo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si tratta ...

Il Bologna ha scelto Pippo Inzaghi : annuncio dopo i playoff di Serie B : Il Bologna ha scelto Pippo Inzaghi. dopo l'esonero di Donadoni, il nuovo progetto tecnico dei rossoblù ripartirà dall'attuale tecnico del Venezia. La scelta è definitiva: Inzaghi ha battuto la ...

Pippo Inzaghi al Bologna : sarà lui il nuovo allenatore : Ci saranno due Inzaghi l'anno prossimo sulle panchine della serie A. Simone è confermatissimo sulla panchina della Lazio. E il Bologna ha scelto Pippo per il dopo Donadoni. Le delusioni al Milan...

Svolta Bologna - deciso il futuro della panchina : arriva Inzaghi! : Il Bologna ha deciso di affidare la propria panchina al tecnico del Venezia Filippo Inzaghi, dopo i playoff l’annuncio Filippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Bologna. Questa l’indiscrezione rilanciata nel pomeriggio da Skysport. Il tecnico è attualmente impegnato con i playoff di serie B in quel di Venezia, una volta terminata la stagione con il club che milita in ‘cadetteria’, sarà libero di firmare il proprio ...

Calciomercato Bologna - con Inzaghi c'è anche Stulac in dote : Bologna - Se il tecnico del Bologna sarà Filippo Inzaghi , c'è un giocatore che potrebbe percorrere la stessa strada, anche perché piace pure ad alcuni dirigenti rossoblù. E' il centrocampista ...

Calciomercato Bologna - si punta tutto su Pippo Inzaghi : Bologna - Il Bologna si muove con decisione su Pippo Inzaghi , ma non abbadona le altre due alternative Davide Nicola e Roberto De Zerbi , entrambi sondati anche da altre squadre: il primo in corsa ...

Bologna - Saputo : Non siamo soddisfatti dei risultati. Inzaghi? Serve il fuoco dentro" : Conferenza stampa di fine anno per il presidente: "Per riportare il Bologna in alto servono due punti: diritti tv e restyling del Dall'Ara"

Filippo Inzaghi verso il Bologna - ecco quanto guadagnerà : Il tecnico - attualmente alle prese con i playoff di Serie B con il Venezia - è il principale candidato a sostituire Donadoni sulla panchina dei felsinei. L'articolo Filippo Inzaghi verso il Bologna, ecco quanto guadagnerà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bologna - addio a Roberto Donadoni : per la panchina arriva Pippo Inzaghi : Incassata la salvezza, al Bologna è tempo di cambio sulla panchina dopo l'addio di Roberto Donadoni . Secondo il Resto del Carlino in pole position per la guida tecnica dei felsinei c'è Pippo Inzaghi ,...

Bologna - Donadoni verso l'esonero : pronto Pippo Inzaghi : Tira aria d'esonero per Roberto Donadoni. Non è ufficiale, ma nella serata di ieri, prima della cena di fine anno, l'allenatore del Bologna ha incontrato il proprietario Joey Saputo e le parti hanno ...

Il Bologna cambia : Donadoni esonerato - arriva Filippo Inzaghi : Il Bologna ha terminato il campionato in quindicesima posizione a quota 39 punti, in coabitazione con il Cagliari di Lopez che si è dovuto giocare fino all'ultima giornata la salvezza. Dietro ai felsinei solo la Spal a quota 38 e le tre retrocesse Crotone, Hellas Verona e Benevento. La stagione del Bologna è stata disastrosa negli ultimi due mesi di stagione ha raccolto la miseria di una vittoria, tre pareggi e ben sei sconfitte.Donadoni non è ...

Calciomercato Bologna - Donadoni ai saluti. Pippo Inzaghi in pole : Bologna - Si sarebbero ormai separate le strade tra Roberto Donadoni e il Bologna . L'ufficialità non è ancora arrivata, ma può arrivare in giornata. Al tecnico è stato imputato un finale di stagione ...