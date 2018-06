Intossicati più di 120 bambini in mensa a Pescara

blogo

: RT @lorenzdonofrio: Gianluca Baldini del #FronteSovranistaItaliano di #Pescara interviene sulla vicenda dei bimbi intossicati, segnalando i… - christian_fsi : RT @lorenzdonofrio: Gianluca Baldini del #FronteSovranistaItaliano di #Pescara interviene sulla vicenda dei bimbi intossicati, segnalando i… - Aiyo07 : RT @lorenzdonofrio: Gianluca Baldini del #FronteSovranistaItaliano di #Pescara interviene sulla vicenda dei bimbi intossicati, segnalando i… - DelNome : RT @lorenzdonofrio: Gianluca Baldini del #FronteSovranistaItaliano di #Pescara interviene sulla vicenda dei bimbi intossicati, segnalando i… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Sono 130 le persone intossicate, di cui 126, a causa di cibo contaminato in alcune scuole dell'infanzia ed elementari di. Il germe responsabile della tossinfezione sarebbe, secondo le prime informazioni, il batterio Campylobacter, che causa le malattie batteriche gastrointestinali più diffuse al mondo e che da dieci anni ha registrato un incremento. E’ quindi esclusa l'ipotesi salmonella. Salmonella, 10 cose da sapere per evitare il contagio Come si può prevenire l'infezione da salmonella? Ecco 10 cose fondamentali da sapere. La trasmissione nell'uomo, generalmente, è dovuta a derrate alimentari contaminate e, in particolare, carne. Il batterio è stato individuato con le analisi di laboratorio eseguite sui campioni prelevati sui primiarrivati in ospedale aa partire da venerdì scorso, ...